Flick: "No creo que esté bien ponerle presión a Lamine"

El Barça tiene ante sí el reto mayúsculo de repetir, si no mejorar, el increíble curso que llevó a cabo la temporada pasada en la Champions League.

Los azulgranas, en una edición para el recuerdo, se quedaron con la miel en los labios al caer en semifinales en una cruel prórroga ante el Inter de Milán cuando ya se veían en la final de Múnich.

Ahora, Hansi Flick deberá encontrar la fórmula para que sus pupilos conviertan toda esa frustración que supuso la eliminación en gasolina y energía positiva para que este año sea el suyo, once temporadas después de que el Barça de Luis Enrique se coronase en Berlín con la quinta 'orejona' de la historia del club.

En la rueda de prensa previa al primer partido de la temporada en Europa, el alemán no se ha escondido y ha hablado de las ambiciones del grupo, así como de las ausencias, posibles alternativas en el XI y de las dificultades de enfrentarse a un gran rival como el Newcastle para arrancar el curso:

Debut en Champions

"Siempre es importante, ningún partido es fácil y tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. Siempre es la misma presión, la que nos metemos nosotros mismos. Queremos jugar duro y a nuestro mejor nivel. Tenemos que estar unidos"

Newcastle

"Tienen una intesidad muy alta, jugadores rápidos y será muy díficil. Para nosotros es importante jugar con confianza con el balón, pensamos en positivo y queremos seguir aprendiendo. Nunca he jugado en Sant James Park y lo que me han dicho mis jugadores es que de los mejores ambientes de la Premier, espero mucha dinámica, jugadas de segundo balón... Howe ha hecho un trabajo fantástico".

Físico

"¿Influye? Lo que vimos contra el Valencia fue muy bueno por lo que vi del equipo en cada faceta, queremos defender como equipo con el balón, esa confianza es importante para mañana. Usar los espacios que nos deja, pero será un partido de Champions.

Expectativas

"No, por mi experiencia siempre se trata de dar lo mejor en cada partido. La temporada pasada queríamos mejorar cada día, así que lo más importante es demostrar como lo hicimos el domingo. Tenemos tres bajas importantes pero en cada posición tenemos buenos jugadores"

"Los jugadores españoles saben lo que es jugar bajo presión, han ganado muchos títulos cada temporada. Se vio en las remontadas, mentalmente estamos muy fuertes y tenemos confianza con el balón".

Raphinha

"Para mí Raphinha es uno de nuestros jugadores clave, cuando empezamos a presionar porque inicia la dinámica del equipo y es increíble cuando tiene ese hambre para marcar goles".

Lamine Yamal y Rashford

"Yo quiero hablar de los jugadores que estarán en el campo, para mañana no estará y veremos el domingo (contra el Getafe). Si alguien no puede jugar en la delantera, Rashford puede entrar y espero que pueda demostrar aquí en Inglaterra el mismo nivel del domingo"

"No creo que esté bien ponerle presión a Lamine, tenemos un equipo médico fantástico que le va a cuidar, si vuelve tiene que estar al 100% porque es un jugador joven y hay que cuidarle"

"He seguido a Marcus desde sus inicios en el United. Siempre me ha encantado, tiene velocidad, uno contra uno y definición. En sus primeras semanas le he visto muy bien, tiene mucho potencial. Para mí es bueno tenerlo en mi equipo".

Woltemade

"No lo conocía muy bien. Le seguí en varios partidos, me sorprendió su aumentó de nivel y para la Premier es una buena opción. Vamos a ver cómo mejora, tiene mucho potencial. Estoy muy contento de que Alemania tenga un buen '9'"

El XI titular

"Necesito esta sesión de entrenamiento y ocho horas de descanso para decidir el once. ¿Araujo y Christensen? Tenemos buenas centrales, también Eric y Cubarsí, veremos mañana".

Ganar la Champions

"Hay clubes fantásticos en la competición, nosotros también lo somos. Tengo la sensación que todos quieren la Champions en Barcelona y vamos a trabajar por ello, después veremos"