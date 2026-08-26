Flick: "No creo que Lamine Yamal lo entienda cuando le cambio, pero esa debe ser su actitud"

La gestión de las últimas semanas de mercado, con la competición ya en marcha, tensa a los entrenadores. Flick no está cómodo hablando de futbolistas que no son suyos ni trabajando con otros que ve descentrados. Hay un ruido que altera la calma del técnico, aunque las sensaciones deportivas ante el Elche fueron inmejorables.

En las últimas horas crece la sensación de que habrá pocos movimientos, pero Flick reivindica los fichajes que ya se han hecho. El más trascendente es el de Rodri, del que anunció que ya disputará algunos minutos ante el Athletic.

El alemán espera que tenga un impacto inmediato y se imagina un mediocampo único al lado de Pedri. "También tenemos a Bernal, pero Rodri tiene más experiencia y es un líder total".

Flick quiere esta temporada que el equipo sea más ordenado y gane control juntando a los dos. "Con Pedri podemos controlar el juego y el balón. Contra el Elche perdimos muchos balones rápido y cuando entró Pedri, el partido cambió. Controlamos más la pelota y eso es lo que necesitamos. Rodri es uno de los mejores y junto a Pedri ya lo veremos. Tengo ganas de verlos jugar juntos en el Barça. Será top".

El momento de Lamine

También se espera con expectación la actuación de Lamine. A su alrededor hay un escrutinio permanente. Algo que alimenta su temperamento, porque Lamine no esconde sus emociones, como ante el Elche, cuando apareció frustrado en el banquillo.

Flick, que ya conoce lo que significa tener un futbolista como Lamine, lo afronta con naturalidad. "Lamine es un genio, es normal. Tuvo un pequeño problema, un dolor de cabeza. Ha tenido tres semanas de vacaciones y solo ha entrenado unos días. Es normal que no esté al máximo nivel", empezó diciendo.

"Hay que encontrar una solución para que encuentre su mejor nivel, pero valoro mucho sus 60 minutos. Presionó muy bien en el primer gol y en el segundo le dio la pelota a Raphinha. Nos da más opciones. Nos ayudó mucho y lo está haciendo bien. Veremos cómo evoluciona, pero lo necesitamos porque es excepcional".

Flick es consciente de que los jugadores excepcionales tienen que tener un trato distinto. Y tiene a Lamine como un gran competidor al que le cuesta no estar en el campo. "No creo que lo entienda", aseguró entre risas cuando le preguntaron si se tomaría bien ser sustituido.

"Pero es normal, quiere jugar. Cuando eres un campeón siempre buscas ganar el siguiente. Esa es y debe ser su actitud. Todos los jugadores de mi equipo tienen hambre de ganar la tercera liga consecutiva. Lucharemos por eso y trabajamos duro para conseguirlo".

Incógnita Livakovic y paciencia con Cubarsí

El meta croata ha sido uno de los grandes protagonistas de las últimas horas. Hoy se espera que firme como nuevo jugador del Barça, pero aún no está claro si será para quedarse o ir cedido y volver el próximo verano.

"Hemos hablado de eso, del número 1. Está muy bien tener un portero con experiencia en los próximos años. Estamos contentos con Tek, pero veremos los próximos días. Aún queda mercado", señaló.

Más contundente se mostró con la posibilidad de incorporar un defensa más. Para Flick, ya cuenta con suficientes activos. "De momento, estamos contentos con los defensas que tenemos".

"Hay opciones como Eric o Koundé, que pueden jugar en varias posiciones. Christensen y Gerard lo han hecho bien. Cubarsí es uno de los mejores centrales del mundo. El año pasado y en el Mundial jugó mucho, así que quiero tener paciencia con él. Sé que quiere jugar, después de un Mundial increíble".

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A pocas horas del duelo ante el Athletic, Flick parece encantado con el potencial de su plantilla. El alemán insistió en que tienen que mirar a largo plazo a la hora de escoger un delantero en el mercado. A corto plazo, Flick seguirá experimentando con el falso '9'.