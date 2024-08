Flick: "Creo en el club"

El Barça ha iniciado la Liga con dos victorias en dos partidos. Antes del primer parón de selecciones, los de Hansi Flick afrontan dos encuentros más en una semana. Visitan este martes al Rayo Vallecano y jugarán en Montjuïc el sábado contra el Valladolid. Lograr los doce puntos de entrada en el campeonato es el objetivo del equipo.

Flick es partidario de ir paso a paso y está centrado ahora en Vallecas, un campo en el que el Barça no ha sido capaz de ganar en sus tres últimas visitas. "No miro atrás, yo trabajo en el presente. Hemos hecho un buen inicio de temporada y lo que debemos hacer es seguir avanzando, sé que es un estadio especial, más pequeño que el resto y vamos a ir a ganar el partido", ha explicado el técnico alemán.

El gran nombre sigue siendo el de Dani Olmo. El jugador de Terrassa sigue sin estar inscrito en LaLiga. No pudo jugar ante el Athletic el pasado fin de semana y no está clara en estos momentos su presencia ante el Rayo Vallecano, aunque Flick sigue confiando en el club y en poder contar con el internacional español. "Siempre espero tener al jugador, también lo esperaba en el último partido, pero las cosas van como van. Sería fantástico poder contar con él, a ver que pasa". El entrenador alemán también ha valorado como está manejando esta situación el jugador catalán. "Evidentemente, es una cosa que no puede controlar ni el jugador, ni el entrenador. Hemos hablado y sabemos que es una circunstancia difícil. Creo en el club y sé que lo podremos inscribir, ojalá para el partido de mañana. Todos los que no juegan están apenados porque quieren jugar, conoce la situación y está preparado para jugar".

Dani Olmo al margen, esta semana se cierra el mercado de fichajes. Flick no ha querido aclarar si espera alguna nueva incorporación en los próximos días. "No pienso en ello. Es lo que siempre digo, me centro en el equipo que tengo y estoy contento. Si las circunstancias cambian y nos permiten incorporar más jugadores y calidad, fantástico", ha dicho un Flick que no pone excusas al hecho de estar jugando sin la plantilla cerrada y con pocos efectivos. "Todos los grandes equipos se encuentran en estas circunstancias. No hay excusas, podemos competir en los partidos y he quedado satisfecho en el último partido, hay que poner el foco en la intensidad, que es muy necesaria".

Dani Olmo salta a entrenar al césped del campo Tito Vilanova / Javi Ferrándiz

Flick, de momento, está muy satisfecho con el nivel del equipo. "Estoy contento del trabajo en el campo, de la calidad de los entrenamientos, el equipo está concentrado y hay buen nivel de intensidad. Cuando entrenas al 80% no puedes dar el 100 en los partidos y eso es lo que hay que seguir trabajando, los jugadores lo están haciendo bien. Estamos centrados en enseñar a los jugadores lo que hace falta corregir".

El buen inicio de temporada ha hecho crecer el optimismo a pesar de la poca llegada de refuerzos. Con la plantilla actual, Flick cree que se puede aspirar a la Liga. "El objetivo del Barça es siempre ganar el campeonato y sabemos que será una carrera larga, hemos empezado bien y las cosas pueden cambiar, pero nos ha aportado mucha confianza este inicio".

Cuenta con Eric Garcia

El viernes se cierra el mercado de fichajes. En las últimas horas han abandonado el Barça tres jugadores: Lenglet, Vitor Roque y Álex Valle. Otro de los nombres que ha sonado para salir es el de Eric Garcia. El central catalán jugó la temporada pasada cedido en el Girona con un gran rendimiento y ser traspasado al club de Montilivi es una opción, aunque Flick parece que no considera su salida, pues no desea perder más efectivos. "Hay jugadores que han salido en los últimos días y necesitaremos futbolistas que puedan jugar para ser competitivos. Yo estoy centrado en los jugadores que tengo y cuento con él", ha explicado el entrenador alemán, que ya en su día habló con el defensa para comunicarle que se quedaría en la plantilla.