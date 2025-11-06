"Flick no cree en controlar los partidos con la pelota"

El sistema defensivo del Barça está a debate. Las muchas ocasiones que le generan en cada partido han causado alarma entre el barcelonismo y SPORT ha tratado de buscar la luz al problema a través de especialistas en la materia como el técnico Lluís Carreras o el ex futbolista y analista Gerard Autet.

Carreras hace una lectura diferente a la generalizada sobre la intensidad y considera que "si el Barça ya no presiona como antes es consecuencia de algo: Que has perdido la pelota y no la tienes". El entrenador apuntó que "Hansi Flick no cree en que el equipo controle con el balón, sus equipos son muy reactivos, no cree en el centro del campo".

Carreras habló de la alineación frente al Brujas y considera que después de "De Jong y Casadó, el resto del equipo está desnaturalizado para disponer de la pelota porque Fermín irrumpe en el área, Koundé y Balde son más llegadores, o a Araujo le cuesta. No tienes el balón porque no te lo aguantan". El entrenador lo resume explícitamente: "Dime qué centro del campo pones y te diré qué equipo tienes".

De Jong se vio superado por el centro del campo del Brujas / Dani Barbeito

No todo es responsabilidad de Hansi Flick, ni mucho menos, según Carreras ya que "los jugadores también cometen errores individuales" debido a que "están tan obsesionados con la línea del fuera de juego que hacen fallos, como permitir que los contrarios arranquen desde el propio campo y esto no tiene razón de ser".

Gerard Autet

Por su parte, Gerard Autet considera que “es un tema de orden, de estructura de cómo atacas, si aceptas el intercambio con poder atacante, esta temporada te cuesta más, te estiras y cuando la pierdes estás muy expuesto". Su ejemplo fue muy explícito: "Con Usain Bolt también les cogerían la espalda, si el pasador no está presionado, es difícil cuadrarlo todo”.

Autet, como ex central, tiene empatía con los jugadores que actúan en esta posición y “en el estrés de estar siempre pendientes de la línea que a veces puede llevar a la descoordinación".

El comentarista de Televisió de Catalunya comparte con Carreras la idea de que Hansi Flick “se siente cómodo con el intercambio, él quería jugar de esta manera desde que llegó, presionando los 90 minutos, esto te obliga a presionar siempre como un animal y esto es muy difícil". Autet quiso ser justo y recordó que "este mes faltan tres pilares del equipo como son Raphinha, Pedri y Joan Garcia, no hay que quemarlo todo".

Vanaken fue una pesadilla para el Barça / EFE

Su conclusión fue que “el equipo está muy expuesto ante una pérdida y el rival te pilla lejos de tu marca, como hizo Vanaken en el Brujas lanzando a sus compañeros”.

José Mari Bakero

Por su parte, el ex capitán José Mari Bakero, expuso su punto de vista en el programa "Què t'hi jugues! de la Cadena SER: "El Barça tiene una idea muy clara desde la época de Johan, pero nunca habíamos visto una línea tan adelantada".

Bakero considera que "hay factores que pueden incidir como los estados de forma individuales o colectivos para tomar decisiones. Si hay falta de confianza, el entrenador debe dar herramientas para solucionarlo. La sensación es que el equipo ahora no transmite seguridad".

El ex futbolista quiso "insistir mucho en los liderazgos dentro del campo. Hay jugadores que deben saber cuando aumentar o no el ritmo en función de como vaya el partido. No es un cuestión de cambiar el modelo, pero sí de matizarlo".

Análisis internacional

En el exterior también hubo críticas duras hacia el FC Barcelona. Una de ellas fue la de Thierry Henry, quien se expresó en el programa CBS Sports Golazo: "Todos sabemos lo que pasó contra el Benfica o contra el Inter la temporada pasada. La cantidad de goles encajados es exagerada. Goles que en su mayoría son muy fáciles para el rival. Tienen que solucionar eso lo antes posible porque así es imposible que ganen en Europa".

Otra opinión de relieve fue la del neerlandés Ruud Gullit quien expuso que "todos los jugadores del Barça piensan que (la línea adelantada) es una táctica kamikaze".