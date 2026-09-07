Flick cosecha el mejor inicio liguero de la historia del Barça y supera los registros de Guardiola y Luis Enrique

El FC Barcelona de Hansi Flick es una apisonadora. Los azulgranas han cosechado el mejor arranque liguero de su historia, con cuatro victorias en cuatro partidos, 17 goles a favor y tan solo dos en contra. El actual Barça, que no cuenta con la presencia de un delantero centro puro, supera los registros de la 1929/30, la 2009/10 y la 2014/15. En estas dos últimas, además, el club catalán conquistó la Champions con Guardiola y Luis Enrique, respectivamente.

El Barça suma tres manitas en cuatro partidos, tras superar por 0-5 a Elche y Valencia y vencer por 5-2 al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou. Por otro lado, los azulgranas superaron por 2-0 al Athletic Club, en el encuentro más 'ajustado' hasta la fecha. En defensa, los chicos de Hansi Flick también han subido el nivel, pues Joan Garcia solo han encajado dos tantos, ambos de Sergio Camello, del conjunto madrileño.

Segundo mejor inicio de la historia de LaLiga

En total, el FC Barcelona acumula 17 dianas a favor y dos en contra, el mejor arranque en LaLiga de la historia del club, con un más 15 en el diferencial de goles. El entrenador germano supera así los guarismos de James Bellamy (1929/30), Pep Guardiola (2009/10) y Luis Enrique (2014/15). Los tres ostentaban hasta este domingo el anterior récord: cuatro victorias con una diferencia de más 11.

Asimismo, el Barça iguala el segundo mejor registro de la historia de la competición: el Real Madrid de la 1958/59, con 19 goles a favor y cuatro en contra. Los blancos, aun así, mantienen el récord de la temporada 1987/88, cuando anotaron 21 tantos y solo recibieron uno.

Rodri saluda a Hansi Flick, quien le está dando entrada paulatina en el equipo / Enric Fontcuberta / EFE

Pese a la efectividad en estas primeras cuatro jornadas, no es el mejor inicio a nivel realizador de la historia del club. En la 1949/50, los azulgranas marcaron 19 dianas, mientras que en la campaña posterior, la 1950/51, anotaron 21. Sin embargo, ninguno de esos dos equipos ganó los cuatro primeros encuentros de LaLiga.

Por otro lado, con el cómodo triunfo en Mestalla, Hansi Flick se convierte en el entrenador con más victorias en sus primeros 80 partidos al frente del banquillo catalán. El preparador alemán, que suma dos ligas consecutivas y va camino de la tercera, acumula 63 victorias y supera las 62 de Luis Enrique y las 61 de Pep Guardiola.

El conjunto azulgrana tratará de mantener la buena racha antes del parón de selecciones de tres semanas. El Barça se enfrenta en los próximos compromisos ligueros a Levante y Sevilla a domicilio, mientras que recibe en casa al Racing. Antes, los chicos de Hansi Flick inauguran la Champions este miércoles contra el Feyenoord en el Camp Nou.