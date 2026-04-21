Flick, muy contundente con los fichajes: "No podemos hacer estupideces. Hay que tomar decisiones perfectas"

El entrenador del Barça, Hansi Flick, fue muy contundente al hablar del mercado de fichajes de este próximo verano. El entrenador alemán cree que será clave potenciar la plantilla con algunas incorporaciones y fue muy claro al hablar de la planificación. Cree que no pueden fallar y que se debe acertar al cien por cien con los fichajes y las salidas: "Tenemos un gran equipo para los próximos años, pero tenemos que tomar decisiones para el mercado de fichajes. Buenas decisiones. No podemos hacer estupideces. Deben ser decisiones perfectas".

Flick admitió que tienen muy claro sobre cómo actuar y que lo hace en consenso absoluto con Deco: "Claro que hablamos cada día con él y ya hemos hablado de la próxima temporada. No es el momento de hablar públicamente sobre esto porque quedan siete partidos por jugar y hay que centrarse en ello, pero tenemos las ideas muy claras y se hablarán con todos los jugadores y con lo que se debe hacer. Debemos dar un paso más".

Flick indicó que "necesitamos jugadores que sean líderes sobre el campo. Que nos ayuden en los momentos importantes de la temporada y que sean capaces en un partido concreto y decisivo de decir hacia dónde tenemos que ir. Tenemos una plantilla joven y ese tipo de jugadores nos vendrían muy bien".

El entrenador blaugrana no quiso hablar de salidas e incidió en que se deberá hablar de varias situaciones con los futbolistas implicados para tomar decisiones consensuadas. Recalcó que está satisfecho con lo que tiene, pero que se puede mejorar. Y en ello están. Tanto Flick como Deco desean un delantero y un central de primerísimo nivel para elevar la calidad de la plantilla y poder optar a ganar la Champions, la gran ilusión del entrenador.