Flick: "No estamos contentos por el juego, sí por los tres puntos"

El Barça sufrió en el Estadio Gran Canaria y Flick lo sabía. El entrenador azulgrana hizo autocrítica en rueda de prensa tras la victoria sufrida ante Las Palmas que volvía a dar el liderato al FC Barcelona tras la victoria previa del Atlético Madrid en Valencia.

"Este tipo de partidos son normal. Nos dejan muy cansados pero nos vamos contentos. Seguimos arriba en la tabla y eso es lo importante. Pero queremos mejorar y ser mejor equipo, tenemos que mejorar tras este partido este tipo de partidos que nos deja muy cansados pero contentos. Seguimos arriba en la tabla y eso es bueno. Pero queremos mejorar y ser mejor equipo. Tenemos que mejorar mucho después de este partido", afirmó el alemán.

La primera parte fue muy igualada. Los azulgranas no consiguieron estar finos en las acciones y no metieron miedo a la defensa local. Flick explicó en rueda de prensa como cambió la dinámica al descanso: "No estaba contento en la primera parte. Pero al descanso les enseñamos qué podíamos hacer mejor. Hablamos sobre los primeros 45 minutos y sobre qué debíamos hacer mejor. Esto es lo importante. Los jugadores lo hacen bien, no están contentos por el juego, pero sí por los tres puntos".

Alguien que fue muy importante fue Dani Olmo. El egarense salió al descanso para dar más precisión al equipo en el último tercio de campo y rápidamente le dio la razón a Flick por el cambio: "Olmo no jugó porque estuvo lesionado. Es muy importante dar minutos para adaptarse y tener confianza. Y el momento era hoy. Estamos muy contentos por su gol, fue un gran momento para el. También lo estamos por 'Ferri' (Ferran) que está marcando mucho y saliendo desde el banquillo".

El '20' corrigió la falta de acierto de los culés en la primera parte, algo que a Flick no le gustó: "Creo que siempre ese cinco o diez por ciento depende del control de balón. Creo que no hemos jugado cómo nos gustaría en la primera parte. Es bueno para Olmo este gol. Es un gol importante y positivo".

"El primer gol fue muy importante. Pero todos estábamos aplicados en defensa, es muy bueno, hemos aprendido mucho de esto. Pero al final, fallamos mucho por culpa del posicionamiento y el pase, tenemos que mejorar mucho después de este partido", reiteró una vez más.

Flick se mostró muy consciente de la importancia de estar bien en defensa, algo que repitió en la rueda de prensa: "Todos muestran responsabilidad en defensas. Tenemos cuatro centrales y los cuatro están a un gran nivel, como los laterales".

Pedri está siendo uno de los jugadores más importantes de la temporada del Barça y su entrenador quiso reconocérselo: "Pedri es increíble, le quería dar descanso pero siempre lo necesitas en el partido. Pero lo hemos quitado porque tenemos un partido importante el martes".