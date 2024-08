Flick: "¿El mercado? Las cosas son como son, pero estoy contento con la plantilla"

Hansi Flick compareció en rueda de prensa, en la previa de la 4ª jornada de LaLiga EA Sports, antes de enfrentarse al Valladolid el sábado a las 17:00 horas. También lo ha hecho a pocas horas de que concluya el mercado de fichajes, dando por cerrada la plantilla, a pesar de la lesión de Marc Bernal, que le dejará fuera del equipo durante toda la temporada.

"¿Qué puedo decir? Las cosas son como son, no me centro en esto, en el equipo que tengo, estoy contento con la plantilla. Marc Bernal jugó maravillosamente contra el Rayo, le echaremos de menos, es increíble el juego que tiene a los 17 años, sus buenas ideas en el campo... Cuando he revisualizado los tres partidos y lo que hace Marc es increíble, veremos cómo sustituirle", lamentaba Hansi Flick sobre el contratiempo del canterano.

La lesión del de Berga llega cuando se había consolidado como el pivote del equipo a sus 17 años. El técnico germano, aunque bromeó indicando que necesitan a un Busquets, ofreció dos alternativas para suplirle, y las dos están en la casa: Marc Casadó o Eric Garcia. A pesar de que a este último le ve más como defensa y le ha confesado que es donde prefiere jugar, el de Martorell también acepta el sacrificio.

"En las circunstancias actuales está bien contar con jugadores versátiles. Lo importante es el equipo y él se ha ofrecido a ayudarnos. Acepto lo que tengo. Tenemos un gran equipo y podemos introducir hasta a cinco cambios. Mañana tenemos 18 jugadores disponibles y con ello me basta, no es muchísimo, pero sí suficiente", dijo.

Todos a una

Hansi valoró muy positivamente la unión que se respira en el vestuario, sobre todo, en cómo actuó la plantilla con la lesión de Marc Bernal. "Tenemos un ambiente especial y una mentalidad muy buena. Son jugadores muy profesionales y con mucha actitud. Tras la lesión de Marc, he visto el apoyo de la plantilla. Actúan a la una. La actitud, la mentalidad, el trabajo en equipo... Me encantan. Solo ganaremos así, al unísono", defendió.

También fue preguntado por los aspectos a mejorar en este arranque de temporada. "Es muy importante, desde el inicio de un partido, estar ya presentes y no esperar diez minutos a ponernos las pilas. Tener confianza desde el minuto uno, estar al 100%, no al 80%. Es lo que espero de los jugadores, es algo básico y forma parte del núcleo duro de nuestra idea de juego. La calidad de este equipo es elevada, fantástica", argumentó.

Líderes en solitario

El gran arranque del Barça en este curso le permite ser el líder en solitario de la clasificación liguera, con un pleno de puntos: nueve de nueve posibles, gracias a los triunfos contra Valencia, Athletic Club y Rayo Vallecano. El Real Madrid, sin embargo, solo ha cosechado un triunfo (Valladolid) y ha empatado frente a Mallorca y Las Palmas, por lo que está cuatro puntos por detrás de los catalanes.

"Será una temporada larga y no estoy centrado en los rivales. Me enfoco en el Barça, lo hemos hecho bien en los tres primeros partidos, ojalá mañana salgamos victoriosos. Los jugadores están en forma y descansados, están entrenando muy bien. Creemos en nuestra fortaleza y en nuestra idea de juego. Desde luego, hay cosas que tenemos que mejorar. El Valladolid defiende muy bien, saben ir al ataque, son rápidos... Será un partido duro", indicó.