Flick, contento con el 'método Kugel': "Es otra filosofía, pero es un trabajo en equipo"

El inicio de temporada del Barça está siendo espectacular, liderando la Liga y provocando la admiración de propios y extraños, como es el caso del entrenador del Como Cesc Fàbregas. Hansi Flick está sacando un excelente rendimiento de los nuevos fichajes, de la base de la plantilla que ya poseía desplegando su equipo un fútbol magnífico, pero también una intensidad y un tono físico inusual para estas alturas de temporada y teniendo en cuenta que muchos jugadores clave estuvieron en el Mundial 2026.

Sin duda, una de las claves de esta buena evolución es el trabajo de Benjamin Kugel, que se ha incorporado al staff del equipo como uno de los máximos responsables de la preparación física y cuyos métodos están dando sus frutos incluso antes de lo que tenía previsto el propio Flick.

El asunto se abordó en la rueda de prensa previa al partido Levante-Barça de LaLiga y Flick reconoció que está muy satisfecho por cómo están funcionando las cosas, aunque también quiso resaltar que se trata de un trabajo colectivo entre todas las partes del staff implicadas en esta área "Sí, es otra filosofía, otra idea que queremos hacer. Tiene que ver con los movimientos que hacen los jugadores en el campo. Ellos hicieron trabajo de fuerza dentro, energía", en referencia a los miembros del cuerpo técnico que ya formaban parte del club, "pero no es solo por venir nuevos preparadores. La calidad que teníamos antes también está ahí y todos trabajan junto, con la calidad que ya había en este equipo. Todo funciona como un equipo y puedo verlo", resaltó para poner en valor la aportación de todos los miembros del staff. "Es lo que queremos también de los jugadores, todo el mundo actúa como un equipo y es increíble. Todos pueden sentir que queremos que todos estén al máximo nivel y esto nos ayuda", concluyó.

Sin duda, las prestaciones que están ofreciendo sus jugadores a nivel individual y colectivo, la energía en la presión y la constancia a la hora de mantener los esfuerzos; o la posibilidad de mantener un número alto de rotaciones sin que se resienta el juego del equipo son algunas de las muestras de que esta nueva filosofía se está implantando de manera positiva en can Barça, más allá del liderato en LaLiga o las goleadas tanto en el campeonato doméstico como en la Champions.