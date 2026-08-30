Flick: "Estoy contento de tener a Frenkie de Jong en el equipo"

Hansi Flick explicó que Frenkie de Jong "está trabajando duro" para recuperarse de la rotura del ligamento lateral interno que sufrió tras forzar con la selección neerlandesa en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y que "cada día está mejor" en la rueda de prensa previa al partido del Barça contra el Rayo Vallecano correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27.

El entrenador alemán también dejó claro al centrocampista que no lo tendrá fácil para tener minutos, pues "la competencia es máxima" en la sala de máquinas blaugrana. "Tenemos que gestionar bien a todos los jugadores, muchos de ellos vienen de jugar muchos minutos en el Mundial. Todo el mundo quiere jugar, pero nadie está por encima del equipo. Ni yo ni ningún jugador. El equipo es el número uno. Es una buena noticia que el nivel sea tan alto. Si queremos lograr nuestros objetivos, esto es muy importante", declaró Hansi.

"Estoy contento de que un fantástico jugador como Frenkie esté en nuestra plantilla. Nos aporta mucha calidad. Es importante que vaya día a día. Está mejorando un poco, trabaja duro para volver", añadió sobre el estado físico de De Jong.

Flick no confirmó si De Jong acabará pasando o no por quirófano, aunque por sus palabras quedó claro que el tratamiento conservador está surtiendo efecto, al menos de momento. Y tampoco se 'mojó' demasiado sobre el rol que le espera al neerlandés cuando reciba el alta médica.

Si la competencia en la medular del Barcelona ya era feroz antaño, la llegada de Rodri este verano provocará que los minutos en el centro del campo culé todavía sean más caros. Como dijo Hansi, sin embargo, la temporada "es muy larga" y todos los miembros de la plantilla tendrán su momento de importancia.