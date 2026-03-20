Flick conquista el Barça a lo Cruyff

El FC Barcelona ganó merecidamente un billete hacia los cuartos de final de la Champions League después de golear al Newcastle por 7-2 en una de las noches más memorables que ha vivido el Spotify Camp Nou en la época reciente. La enésima demostración de fútbol total de Hansi Flick que ha logrado contagiar a un vestuario con hambre de títulos y que les permite soñar en grande. Un vestuario que, por cierto, celebró sobre el césped la noticia que les adelantó el técnico: fiesta al día siguiente, por lo que este jueves no ha habido entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Líderes en LaLiga y entre los ocho mejores equipos del Viejo Continente hacen que los próximos meses de competición sean apasionantes a la vez que exigentes.

Tan solo lleva un año y medio en la capital catalana, pero el técnico alemán ha conquistado a toda la ciudad y a una afición que ondea la bandera de la exigencia y de la excelencia. Ya en su primer año entendió la idiosincrasia del club y sus muestras de amor en público hacia la entidad fueron recíprocas por todo el barcelonismo. Dejó sin argumentos a aquellos gurús que recelaban sobre su capacidad de adaptación. La profesionalidad como emblema y el rendimiento excelente como consecuencia.

"¿Qué puedo decir? Estoy muy orgulloso de formar parte del Barça y estoy esforzándome al máximo para que Johan, desde arriba, se sienta orgulloso de todo lo que hacemos", recordaba visiblemente emocionado Flick al recordar a Johan Cruyff en un documental. Pocos mejores homenajes se me ocurren para El Flaco a muy pocos días de cumplirse una década de su fallecimiento, el 24 de marzo de 2016.

Las dos áreas

Una de las señas de identidad del Barça de Flick es el rendimiento en las dos áreas, para bien y para mal. Los blaugranas se han desatado como una de las máquinas goleadores más eficientes de toda Europa con 124 goles anotados en 45 partidos. Unas cifras que sumadas a los 174 tantos de los 60 encuentros del curso pasado nos dan 298 goles en 105 partidos de los blaugranas con el técnico alemán en el banquillo. En otras palabras, una media que roza los tres tantos anotados por partidos.

En la otra cara de la moneda, esta temporada han recibido 52 goles en contra que sumados a los 72 del curso anterior dan un total de 124 tantos en contra; es decir, un promedio de 1,15 tantos encajados por partido desde que Flick está en el banquillo catalán. Mejorar en el el área propia se ha convertido en una de las asignaturas pendientes que el Barça tiene por delante, aunque parafraseando a Johan Cruyff, Flick estaría muy de acuerdo con el holandés: “Prefiero ganar por 5-4 que 1-0”. Amén.