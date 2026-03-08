Flick confirmó el motivo de la sustitución de Marc Bernal

Marc Bernal llegaba a Bilbao en su mejor momento de la temporada. Tras un inicio de curso complicado, en el que el canterano del Barça tuvo que volver a empezar de cero tras superar la grave lesión de rodilla que lo tuvo en el dique seco todo el curso pasado, el centrocampista de Berga estaba volviendo a sentirse importante, dando criterio en un centro del campo tocado por la lesión de Frenkie de Jong y sumando en ataque con cuatro goles en el último mes de competición.

Antes de jugar en San Mamés, Bernal acumulaba tres titularidades consecutivas, dos en LaLiga y una en la Copa del Rey, en semifinales ante el Atlético de Madrid en un partido en el que el Barça se quedó a un solo tanto de empatar la eliminatoria ante los colchoneros. Y si lo hizo fue en parte gracias al buen hacer del '22', que marcó un doblete demostrando que en sus venas todavía corre la sangre de un mediocentro total como demostró en sus 12 años en la Masia.

Cuarta titularidad consecutiva

En la Catedral, Hansi Flick volvió a darle la alternativa como titular, aunque esta vez sin Pedri a su lado pero con otro compañero al que conoce muy bien de su paso por el filial, Marc Casadó. Aprovechando la presencia del de Sant Pere de Vilamajor, Bernal ocupó espacios de más altura en el doble pivote imaginado por el alemán, haciendo más funciones de '8' e intentando sumar altura para generar caminos de pase en salida para sus compañeros, que sufrieron ante la asfixiante presión de inicio de los leones.

Con balón, volvió a estar fino e intentó poner pausa (30 de 31 pases completados, once de ellos en campo rival). Con buen criterio, Bernal protegió el esférico más que rifarlo, aunque la ausencia de Pedri para descongestionar se notó. En sus intervenciones, eso sí, pocas veces arriesgó para superar líneas, tan solo en dos ocasiones, ya que el posicionamento del Athletic estaba pensado precisamente para castigar las pérdidas culés alejadas de su área.

Bernal, en una acción del partido ante Jauregizar / Dani Barbeito / SPO

En defensa, su poderío físico salió a relucir y pese a la grave lesión de la que viene -12 meses inactivo tras la operación de la grave rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo- no desentonó en la intensidad del choque, ganando cinco de los ocho duelos por balón que disputó, el 100% de sus duelos aéreos y recuperando tres balones.

Sustituido al descanso

No obstante, el lenguaje corporal del de Berga no iba acorde con sus prestaciones sobre el césped, y a medida que se acercaba el descanso, se le vio incómodo sobre el césped en más de una acción, unas sensanciones que podían llevar a pensar que el ritmo del partido empezaba a pesar en sus piernas.

Nada más lejos de la realidad, y es que, aunque Flick decidió sustituirlo por Pedri en el único cambio de los azulgranas al descanso, el alemán confirmó tras el partido que la sustitución de Bernal no se devía a problemas musculares o de sobrecarga, si no a molestias estomacales que le impidieron volver a saltar al verde de San Mamés. Es decir, nada que le vaya impedir estar, si el técnico lo considera oportuno, de nuevo en el once del equipo en St.James' Park en la ida de octavos de final de la Champions ante el Newcastle.