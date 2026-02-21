Flick confirma la vuelta de Pedri: "Va a jugar unos minutos"

El entrenador del Barça, Hansi Flick, respira tranquilo. El técnico alemán confirmó que Pedri está plenamente restablecido de su lesión muscular y que van a ir con cuidado, pero que está listo para regresar ante el Levante: "Sí, Pedri está bien y quizás puedajugar algunos minutos"

Flick indicó que Pedri es un referente para el equipo y un futbolista que está llamado a liderar al Barça ahora y en el futuro: "Lo positivo es que está de vuelta y es muy importante también en el terreno de juego. Es un líder diferente gracias a su calidad y puede ser uno de esos líderes en el futuro que decíamos".

El entrenador lo ha echado de menos porque el Barça pierde mucho equlibrio sin él sobre el terreno de juego y lo espera para la fase decisiva de la temporada.

El cuerpo técnico ha preparado un plan especial de aquí a finales de curso para que no se vuelva a repetir una lesión, algo que en el pasado ya había sucedido. La idea es que Pedri juegue unos minutos ante el Levante y que pueda salir de titular ante el Villarreal y jugar ya una media parte, para forzar ya totalmente en la Copa ante el Atlético.