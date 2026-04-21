Flick confirma que seguirá en el Barça: "Quiero renovar mi contrato"

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció en la previa del duelo ante el RC Celta de Vigo correspondiente a la jornada 32 de Liga, en el primer partido tras la reciente eliminación en Champions frente al Atlético y con el equipo liderando el campeonato con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Pese a que el título está muy cerca, el discurso se centró en el futuro del entrenador alemán, que no pudo evitar pronunciarse sobre el futuro del proyecto y en su continuidad en el banquillo azulgrana.

Flick confirmó su intención de renovar más allá de 2027 (fecha en la que acaba su contrato) y prolongar su etapa en el club:

"Mi plan es renovar. Será la última etapa en mi carrera. Tengo muy buenas sensaciones, quiero renovar mi contrato pero no es el momento de hablarlo".

Además, dejó clara su implicación con el crecimiento del equipo a medio plazo: "Tenemos un equipo fantástico para los próximos años. Es joven y hay un gran potencial para mejorar más y más".

En esa misma línea, el técnico fue más allá al referirse al sueño de estar en el banquillo con el estadio acabado: "Quiero ser el entrenador en este estadio cuando esté acabado".

Flick también destacó su satisfacción con el día a día en la entidad: "Siempre digo que doy lo mejor con todo mi staff para este club, estoy muy contento con cómo funcionan las cosas aquí, es una segunda familia, hay mucha energía".

Sobre la eliminación europea, el alemán asumió el golpe con naturalidad, poniendo el foco en la reacción del equipo: "La eliminación forma parte de nuestro mundo y tenemos que reforzarnos de esto". En este sentido, insistió en la importancia de aprender de la experiencia para seguir creciendo como grupo.

Más allá de los resultados, Flick quiso poner en valor el estilo de juego del equipo y la conexión con la afición: "No se trata solo de títulos sino de cómo jugamos a fútbol, los aficionados y jugadores están contentos".

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El técnico insistió además en el mensaje directo del presidente Joan Laporta en su llegada: "Me dijo que no se trata solo de ganar sino de cómo juegas, y para mí cómo lo hacemos es un éxito".