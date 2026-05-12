Flick confirma su renovación con el Barça hasta 2028 y abre la puerta a seguir un año más

Días muy felices en el FC Barcelona. El conjunto blaugrana se proclamó campeón de la Liga con una victoria incontestable ante el Real Madrid en el clásico del pasado domingo en el Spotify Camp Nou y, después de sentenciar el título doméstico, el club y Hansi Flick acordaron la renovación del contrato que los une hasta el 30 de junio de 2028 con una temporada más opcional.

El entrenador alemán confirmó la ampliación de su vínculo con el Barça en la rueda de prensa previa a la visita al Deportivo Alavés en Mendizorroza. "Estoy muy contento, esto me da la confianza necesaria para seguir trabajando un o dos años más. Creo que muchos entrenadores estarían muy contentos si firmaran un contrato de tres o cuatro años, pero en el caso del Barça va bien limitarlo. Seguiremos hasta 2028 y, si todo va bien, tomaremos la decisión de seguir un año más", ha declarado.

"Ha sido un muy buen acuerdo por ambas partes, me han demostrado que es el lugar donde quiero estar. Es un compromiso por nuestra parte también, más duro que esta temporada para alcanzar nuevas metas y títulos. Todo el mundo tiene el sueño de la Champions y lo intentaremos de nuevo, me siento agradecido", ha añadido sobre su futuro y el del Barça. El míster ya dejó claro hace unas semanas que trabajará para devolver a la entidad culé a lo más alto del fútbol europeo.

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Antes de pensar en el futuro, sin embargo, Flick dejó claro que en las tres jornadas de Liga que restan antes del final de la temporada tienen el objetivo de "conseguir los 100 puntos" y "para esto hay que ganar los tres partidos". "Hemos celebrado mucho, pero también es posible seguir jugando bien", sentenció.