Flick confirma el regreso de Raphinha y Bernal ante Osasuna: "Ha sufrido"

En la previa del duelo ante Osasuna y a las puertas de poder sentenciar LaLiga, Hansi Flick mantiene el discurso de máxima exigencia, evitando cualquier distracción más allá de lo deportivo. Por eso, el técnico del FC Barcelona puso el foco en la recuperación de efectivos y, en especial, en la figura de Raphinha tras un curso marcado por los problemas físicos del brasileño.

El entrenador alemán valoró el regreso del extremo, al que considera una pieza clave para amarrar la segunda Liga consecutiva de su proyecto: "Rapha es uno de esos jugadores que siempre da el 100% en el terreno de juego y en el entrenamiento".

Flick destacó especialmente su mentalidad: "Su actitud es siempre la misma, dándolo todo. Esta temporada ha sufrido, pero para nosotros es importante que está de vuelta".

El extremo, que ha arrastrado varias lesiones durante el curso y que se ha perdido el tramo decisivo en Champions por una rotura muscular con Brasil en un amistoso ante Francia, apunta a entrar en la convocatoria e incluso podría tener minutos en un partido que puede ser decisivo para sentenciar LaLiga antes del Clásico:

"Viajará con nosotros, es uno de nuestros capitanes y nos aportará lo que necesitamos", añadió el técnico, reforzando su peso dentro del vestuario.

En cuanto al parte médico global, Flick también dejó novedades. Confirmó el regreso de Marc Bernal, que vuelve a la dinámica del equipo tras superar su lesión en el tobillo que lo dejó fuera de la eliminatoria de cuartos de Champions ante el Atlético de Madrid:

"Marc Bernal estará con nosotros". No ocurre lo mismo con Andreas Christensen, cuya presencia sigue en duda: "En el caso de Andreas no estoy seguro".