Flick confirma que Lamine Yamal sigue con molestias: "Nota algo de dolor"

Aunque el foco esta semana se ha centrado en Lamine Yamal, su cuerpo sigue pidiendo calma. El joven extremo azulgrana ha disputado los tres últimos partidos tras el parón de selecciones al que no acudió—Girona, Olympiacos y Real Madrid—, pero tras varias semanas sigue arrastrando una pubalgia que, aunque controlada, aún no ha desaparecido del todo como ha confirmado Hansi Flick en rueda de prensa.

No obstante, el técnico alemán se ha mostrado satisfecho con la evolución del canterano de sus molestias: "Está bien, he hablado con él y está bien, algunos días nota alguna molestia y algo de dolor, se está esforzando mucho y está evolucionando bien".

Durante el Clásico, Lamine no se escondió, pero se le vio sin la chispa que acostumbra. Flick lo sabía: el cuerpo técnico había preparado un plan de carga progresiva para no forzarle más de la cuenta, pero la confianza del entrenador en el extremo de Rocafonda es tal que decidió mantenerlo en el campo incluso cuando su frescura ya no era la misma, entregándole una posición más centrada para entrar más en contacto con el balón eliminando los esfuerzos desde la banda.

Sobre ese cambio de posición, el alemán analizó para a pregunta de SPORT dónde puede rendir mejor Lamine Yamal sobre el césped: "La mejor posición es donde has entrenado más y das lo mejor para el equipo. En algunos momentos puede jugar (por dentro) porque es un futbolista fantástico y puede hacerlo en posiciones distintas. Para él lo más importante es tocar la pelota porque con el balón en los pies puede crear cosas interesantes para nosotros", analizó el técnico.

En cuanto a la relación con el caterano, Flick fue contundente cortando de raíz cualquier respuesta sobre la polémica que se generó a su alrededor por sus palabras previas al clásico y las provocaciones de los jugadores del Real Madrid: "¿El ruido con Lamine? Hablamos con él, somos sinceros, él conmigo y yo con él, siempre le voy a proteger, es un chico muy joven y un tipo fantástico. El Real Madrid queda en el pasado y no quiero hablar de ello", sentenció.