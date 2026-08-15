Flick confirma el cambio de posición de Eric Garcia: la gran novedad de la defensa del Barça

Eric Garcia ha regresado al trabajo con el FC Barcelona y lo ha hecho con una pista significativa sobre el papel que Hansi Flick tiene preparado para él. El defensa se incorporó al grupo el pasado 9 de agosto, tres días antes de la fecha inicialmente prevista tras la conquista del Mundial con España, y en sus primeras sesiones, según ha podido saber SPORT, está trabajando como lateral derecho.

Un detalle que confirma la información que ya avanzó este diario al final de la pasada temporada sobre la voluntad del técnico alemán de apostar este año por el de Martorell en el carril diestro como principal novedad en defensa para el nuevo curso. El movimiento, además, podría ir acompañado del premio de pasar a formar parte de manera definitiva del nuevo grupo de capitanes tras las cesiones de Marc-André Ter Stegen y Ronald Araujo.

Imprescindible para Flick

El cambio de chip definitivo del cuerpo técnico tuvo lugar en el último clásico. Eric fue titular ante el Real Madrid en el partido que decidió el título de Liga pese a que Kounde estaba disponible y en condiciones para jugar, pero Flick apostó por el futbolista formado en La Masia. Aquella decisión ya apuntaba a un cambio de escenario que ahora toma forma como apuesta para la nueva temporada.

Sus registros también explican la confianza del técnico en este cambio de demarcación. Eric promedió 83 toques por partido y un 92% de precisión en el pase, con un 93% de acierto en campo propio y un 91% en campo contrario. A ello añadió 1,4 intercepciones, 3,3 recuperaciones y 2,3 despejes por encuentro.

Unos datos que muestran que su aportación va mucho más allá de la defensa y que su capacidad para iniciar el juego se ha convertido en uno de sus principales argumentos para dar el paso a moverlo definitivamente a la derecha para ser un apoyo más en una zona en el que el Barça, combinando con Rodri como pivote, espera dominar el juego desde la salida de Cubarsí y con Lamine Yamal como ejecutor.

Partidos por posición de Eric en la temporada 25/26 Central: 26 partidos

26 partidos Mediocentro: 13 partidos

13 partidos Lateral derecho: 11 partidos

11 partidos Lateral izquierdo: 1 partido

1 partido Total: 51 partidos

Aunque Eric partirá como lateral derecho titular, su polivalencia seguirá siendo uno de sus grandes valores. Flick encontró en él una pieza capaz de adaptarse a diferentes necesidades y los números reflejan hasta qué punto confió en él: disputó 51 partidos en la temporada 2025/26, más que ningún otro futbolista del Barça, y fue también el que acumuló más titularidades, con 47. Durante el último curso actuó como central (26), mediocentro (13) e inlcuso como recurso de lateral en la derecha (11) y la izquierda(1), y respondió con solvencia en todas las posiciones.

Eso sí, el mercado blaugrana (Rodri) y el fondo de armario de la plantilla, sin estar condicionado por las lesiones (Christensen, Gavi), liberarán a Eric del baile constante de su posición en el césped, dando vía libre para asentarse más en el carril diesto como pretende Flick.

Kounde, ante un nuevo escenario

La nueva realidad de Eric también afecta directamente a Jules Kounde. El francés ha pasado de ser una pieza central del proyecto de Flick a no partir, a día de hoy, como titular indiscutible. El técnico deberá decidir cómo encaja su defensa, pero Eric aparece claramente como la apuesta prioritaria para el lateral derecho para arrancar el curso.

Kounde, que renovó en agosto del año pasado su contrato hasta 2030, tiene el objetivo de continuar en Barcelona pese a los cantos de sirena de la Premier League. En el Barça tienen claro que tampoco forzaran una salida, aunque aceptarían estudiar una gran propuesta si el futbolista decidiera cambiar de escenario. El Arsenal, que necesita a un jugador capaz de combinar la posición de lateral y central derecho, es el club más interesado en los servicios del francés.

La clave será ver si el francés, siempre titular desde su llegada en 2022 y pilar también de la selección francesa en estos último cuatro años desde el Mundial de Qatar, acepta su nueva situación. Mientras tanto, Eric ya ha recibido una señal inequívoca de Flick, que cuenta con él desde el primer minuto como titular en el lateral.