Flick confirma la baja Araujo y el regreso de Pedri: "Tendrá minutos seguro"

Ronald Araujo ha sido uno de los protagonistas de la semana en clave Barça. En primer lugar, por la expulsión que recibió en la 5ª jornada de la Fase liga de la Champions League contra el Chelsea en Stamford Bridge antes del descanso, condicionando el resto del partido de forma mayúscula. Posteriormente, tal y como ha informado SPORT, el defensa se ha ausentado de las dos sesiones de entrenamiento que el equipo ha realizado tras su encuentro en Londres el jueves y el viernes; dado que la del miércoles fue de carácter voluntario.

Evidentemente, en la rueda de prensa previa al partido de este sábado (16:15 horas) contra el Deportivo Alavés, Hansi Flick ha sido preguntado por la situación que atraviesa el uruguayo. "Tiene un virus estomacal. Ha sido baja hoy en el entrenamiento y también lo será mañana en el partido. Anímicamente, estamos todos mal. La derrota contra el Chelsea ha sido difícil. Pensamos que podíamos ganar, pero hay que ser optimistas de cara al próximo partido", explicó el técnico blaugrana ante los medios de comunicación.

De esta manera, el '4' del Barça se añade a la lista de bajas que completan los lesionados de larga duración, ya conocidos, como son Ter Stegen y Gavi; además de Fermín López, de quien el club blaugrana informó este jueves que sufre una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha, por la que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante dos semanas, aproximadamente.

Pedri, de vuelta

En la otra cara de la moneda encontramos a Pedri. El centrocampista canario sufrió una rotura en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda hace un mes, pero ya está preparado para recibir el alta médica. Así lo confimó el entrenador del Barça en la rueda de prensa, asegurando que tendrá unos minutos contra el Deportivo Alavés. El objetivo no es otro que el de retomar el ritmo de competición para llegar en mejor estado de forma al partido liguero del martes contra el Atlético de Madrid.

"Tendrá minutos seguro ante el Alavés, pero no de inicio. Si es posible, saldrá en la segunda parte, pero ya lo veremos", aseveró ante los medios de comunicación. Recordemos que Pedri se ha perdido los últimos cinco partidos como blaugrana: tres de LaLiga (Elche, Celta de Vigo y Athletic Club) y dos de Champions (Brujas y Chelsea).

La situación de Casadó y Bernal

Los dos Marcs, ambos formados en La Masia, están teniendo un complicado inicio de temporada con pocos minutos bajo las órdenes de Hansi Flick. Bernal recibió con el inicio de curso el alta médica tras superar una complicada lesión en la rodilla -que la mantuvo más de un año de baja- y ni tan solo alcanza la hora de juego total en este curso en los seis partidos que se ha vestido de corto. Casadó, por su parte, partía como alternativa a Frenkie de Jong en el pivote, pero ha visto como Eric Garcia también ha desempeñado ese rol en los últimos partidos.

"Creo que Eric puede jugar en distintas posiciones y también quisimos probar a Andreas Christense ahí. Va bien para jugadas técnicas tener a jugadores de altura. Creemos en Marc Casadó y Marc Bernal, que viene de una lesión. Tendrá minutos. Casadó tendrá oportunidades, cuenta con toda nuestra confianza", explicó el técnico culer, tranquilo y convencido sobre el rol que les espera a los dos futbolistas.