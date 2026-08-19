Flick: "Confío en Deco con los ojos cerrados"

Hansi Flick hizo una valoración positiva de la pretemporada del Barça después del Gamper, el último test antes de arrancar la competición, y puso en contexto las dificultades que ha tenido el equipo para preparar el inicio de curso. El técnico alemán explicó en declaraciones a TV3 tras la victoria por 2-1 ante el Al-Ahlty que la llegada tardía de buena parte de los internacionales ha condicionado la preparación.

"Esta pretemporada no ha sido fácil porque muchos jugadores llegaron hace una semana. Hemos gestionado estos partidos para que puedan ir teniendo minutos", señaló Flick, que considera que el equipo llega al inicio de la competición con buenas sensaciones pese a las circunstancias.

"Tenemos ya el primer partido contra el Elche, un equipo que ha estado jugando muy bien. Nosotros tenemos calidad, un equipo fantástico. Tenemos que gestionarlo porque este parón internacional no nos lo ha puesto fácil, pero tenemos buenas sensaciones", añadió el entrenador azulgrana.

Flick: "Rodri es un líder dentro y fuera del campo"

El técnico también se deshizo en elogios hacia Rodri, uno de los grandes fichajes del Barça para esta temporada, ovacionado por el Spotify Camp Nou en su presentación. "Ha demostrado en el Mundial que es el mejor jugador. Estructura el equipo, es bueno con el balón en los pies y puede decidir cuándo jugar más rápido y cuándo hacerlo más lento. Es lo que queremos de un jugador así. Es un líder dentro y fuera del campo", explicó.

Flick también confirmó que el Barça sigue buscando incorporar un delantero centro. "Sí, estamos buscando a este jugador. Deco hasta ahora ha hecho un trabajo fantástico y confío en él con los ojos cerrados", afirmó.

Balde: "No miro la prensa, tengo que centrarme en mí"

Alejandro Balde también atendió a TV3 y aseguró encontrarse ya plenamente recuperado después de unas molestias durante la pretemporada. "Al principio tuve unas molestias, pero solo tuve que parar una semana. Ya me encuentro bien", explicó.

El lateral restó importancia a los rumores sobre su situación y su papel en el equipo. "Soy un chico muy tranquilo. Sé que se habla mucho, pero creo que estoy haciendo bien las cosas. No miro la prensa, pero es inevitable que llegue. Creo que tengo que centrarme en mí y en mi trabajo y las cosas llegan", afirmó.

Sobre Rodri, Balde destacó que "es el mejor o uno de los mejores mediocentros del mundo" y aseguró que "nos va a aportar mucho". En cuanto a los objetivos del curso, fue ambicioso: "Somos el Barça y tenemos que optar a todos los títulos. Si puede ser la Champions, mejor".