Flick confiesa su decisión más dura de la temporada

Una temporada es un mundo. Un ecosistema. Llena de altibajos, de momentos preciosos, otros duros. Este primer año del proyecto de Hansi Flick ha tenido de todo. Empezó con escepticismo por parte de la gente, en apenas un mes logró encandilar a buena parte del barcelonismo y hacer que se subieran al carro. Se bajó el 'sufflé' en aquel recordado 'shit november', con dos derrotas en casa muy dolorosas ante Leganés y Las Palmas. Para empezar 2025 como un tiro y acabar haciendo historia.

El técnico alemán ha tenido que afrontar mil situaciones. Tenía un bagaje amplísimo y una experiencia, pero, lógicamente, la atmósfera del Barça es otra historia. De todas formas, la forma cómo Hansi ha lidiado con todo ha sido verdaderamente asombrosa. En ningún momento se ha visto sobrepasado por la presión o el entorno. Y ha sobrellevado todo, el foco mediático único que tiene el Barça, de forma majestuosa.

Flick: "Lamine Yamal tiene mucho potencial de mejora" / Valentí Enrich

Eso sí, alcanzar las cotas que ha alcanzado tiene un precio. Ha habido que tomar decisiones. Algunas, duras. Otras arriesgadas que le han salido fenomenal. Se ha enfrentado el de Heidelberg ha algunas acciones impopulares. Como, por ejemplo, apostar en su momento por Szczesny por delante de Iñaki Peña, un chico formado en la casa.

FLICK SE ABRE EN CANAL

Preguntado en rueda de prensa por los momentos más duros del curso, no duda: “Por supuesto, una decisión que no puedes imaginar lo dificil que fue es elegir a Szczesny como número uno por encima de Iñaki Peña. Para él fue muy duro. El último mes estuvo dolido, es normal. El momento más duro emocionalmente fue la muerte de ‘Charlie’, de Carles. Ya no está aquí, pero creo que estará muy orgulloso de este equipo. Lo hemos tenido siempre en nuestros pensamientos. Siempre tendrá un lugar en nuestros corazones”.

Flick se abrió en canal ante la pregunta de nuestro compañero Dídac Peyret. Veremos qué sucede con el futuro del portero alicantino, aunque tiene toda la pinta de que abandonará la entidad barcelonista al terminar contrato en 2026. Y por cómo ha acabado la campaña.