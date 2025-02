Flick: "¿El comunicado del Madrid sobre los árbitros? No es nuestra manera de hacer las cosas"

Hansi Flick se ha referido al comunicado del Madrid sobre los árbitros y se ha mostrado comprensivo con el trabajo de los colegiados. "Para ser honesto, no quiero hablar de esto. Es su opción, lo han hecho así y no es nuestra manera de hacer las cosas", ha empezado diciendo visiblemente incómodo.

"Yo, como mínimo, no lo haría así. Como he dicho, no hay ningún tipo de excusas. Lo haremos como lo hemos hecho siempre. Cada entrenador tiene sus motivos para decir según qué cosas. Somos humanos y cometemos errores, es normal en la vida. Todo el mundo comete errores y los árbitros tienen un trabajo muy duro. Tenemos que cuidar de ellos porque no es fácil la situación que tienen".

A pesar de esta primera contestación, le han insistido al técnico si el comunicado no era una falta de respeto. Una cuestión a la que Flick ha contestado de nuevo con prudencia.

"Ya lo he dicho todo, cuando llegué dije ok, no hay excusas ni quejas. Tenemos que ganar nuestros partidos y también sabemos que hemos perdido muchos puntos y partidos que no esperábamos. Y es por nuestra culpa. Mañana será otra situación y veremos qué podemos hacer. Estamos cerca, pero no esto no ha acabado en la Copa. Y el domingo pensaremos en la Liga".