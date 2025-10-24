Flick no comparecerá en la previa del clásico

Hansi Flick deberá cumplir un partido de sanción por su expulsión por doble amarilla ante el Girona. Las alegaciones presentadas al Comité de Competición y el recurso posterior al Comité de Apelación no han dado sus frutos y solo queda la carta del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que podría conceder la cautelar.

En cualquier caso, el Barça anunció que será su segundo, Marcus Sorg, quien comparezca ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa de este sábado a las 12.00 h. Flick dirigirá el entrenamiento normalmente, mientras que será su ayudante el que ofrezca sus impresiones ante la prensa.

En el FC Barcelona siguen muy molestos por la expulsión de Gil Manzano, que consideran totalmente desproporcionada por los gestos que realizó el técnico alemán. Por ello, el Barça ha recurrido a todas las instancias posibles. El TAD era el último paso posible y el club blaugrana tenía tiempo hasta este viernes a las 12.00 h. para pedir la sanción cautelar.

El FC Barcelona quiere que Hanski Flick esté en el banquillo del Santiago Bernabéu, aunque tenga que cumplir la sanción más adelante.