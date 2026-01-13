HISTORIA SPORT
FC BARCELONA
Flick y el club, portazo por Bardghji
Están llegando multitud de ofertas por el extremo, tal y como contamos en SPORT hace unos días
Contamos hace unos días que en las oficinas del FC Barcelona están recibiendo un alud de ofertas de clubes de primer nivel para hacerse con la cesión de Roony Bardghji para este mercado invernal.
El sueco, pese a no participar mucho en estos primeros meses, es un ‘caramelo’ para muchos equipos que están ávidos de extremos con personalidad y talento. Clubes como el Porto han llamado a la puerta del Barça, pero la respuesta es clara y concisa: NO.
SE ENTIENDE EL INTERÉS
En ningún momento se ha planteado la entidad catalana dejar salir este mes de enero al jugador nacido en Kuwait. Flick lo tiene claro y está totalmente alineado con el área deportiva liderada por Deco.
Ya lo vimos el otro día ante el Athletic, el escandinavo tendrá momentos y la plantilla no es lo suficientemente completa como para prescindir de él ahora mismo. Además, el sueldo que percibe (el club que se hiciera con sus servicios asumiría la mitad) es muy bajo, por lo que tampoco supondría nada importante en clave de ‘fair play’ ni un alivio para las arcas del Barça.
LA SOMBRA DE LAMINE
Aunque tenga a Lamine por delante, Bardghji está creciendo mucho y empapándose de todo. Otro gallo cantará en verano, cuando habrá que estudiar de nuevo su situación y posibilidades de jugar.
Incluso Flick se rindió a él en rueda de prensa: "Estoy muy contento con Roony Bardghji. Ha vuelto a estar excelente, como siempre que confié en él". Declaración concisa, pero muy ejemplarizante de lo que está siendo el periplo del extremo nacido en Kuwait.
Y lo que a muchos les hubiera pesado con 19 años, la responsabilidad de tener que ocupar el vacío del astro de Rocafonda, Roony se lo tomó con normalidad ante el Athletic en semifinales de la Supercopa. Jugó un partido completísimo, dio dos pases de gol, anotó uno y hubo unanimidad para calificar su actuación.
