Flick: "Hay que presionar durante los 90 minutos"

El Barça cuenta por victorias sus dos partidos en Estados Unidos y Hansi Flick es un tipo feliz. Tras ganar el Clásico, el teutón opinó que su equipo mejoró respecto al choque frente al Manchester City, aunque insitió en que hay algunos aspectos en los que sus pupilos deben mejorar. Sobre Pau Víctor, Flick dejó abierta la puerta del primer equipo para el delantero de Sant Cugat.

"Sabíamos que era un Clásico pese a tratarse de pretemporada. Le dije a mis jugadores que queríamos ver una mejora en el campo respecto a lo ofrecido contra el City y creo que así ha sido. Lo hemos hecho genial", comenzó diciendo.

Pese a su satisfacción, el teutón no abandonó la autocrítica ya mostrada en Orlando. "En algunas situaciones nos hundimos demasiado y no presionamos al jugador contrario que tiene el balón. Eso no puede ser y es un problema", analizó antes de dejar clara su intención. "Hay que centrarse en esto y presionar durante los 90 minutos", aseguró.

Hansi está encantado con los múltiples jóvenes que se están reivindicando en la gira. "Tenemos jugadores de 16,17,18 años... es fantástico tenerlos aquí", dijo antes de abordar el caso de Pau Víctor. "Veremos qué pasa. Dos partidos, tres goles. No está nada mal. La puerta del primer equipo siempre está abierta", apuntó.