Flick, tras el Clásico Barça-Madrid: "Nunca olvidaré esto, era un día muy duro para mí"

El barcelonismo vivió una de esas jornadas que se graban a fuego en el libro de oro de su historia. El FC Barcelona se proclamó campeón de Liga 2025-2026 tras derrotar al Real Madrid en un Clásico eléctrico que convirtió el Spotify Camp Nou en un estallido de alegría. Sin embargo, detrás del estruendo de los más de 60.000 aficionados y del confeti blaugrana, se escondía una historia muy emocional: Hansi Flick dirigió el partido pocas horas después de perder a su padre.

Ferran celebró con Flick / Valentí Enrich

El de Heidelberg, que mantuvo su perfil habitual durante los noventa minutos, consiguió que sus jugadores no perdieran la concentración pese al conocimiento de su pérdida personal, algo que el técnico agradeció profundamente al terminar el encuentro.

Reconocimiento

En sus declaraciones postpartido, Flick quiso poner el foco tanto en lo humano como en el rendimiento deportivo de su plantilla: "Nunca olvidaré esto, era un partido duro para mí por el fallecimiento de mi padre. Mi equipo es fantástico, es brutal lo que nos han hecho", confesó el preparador alemán ante los medios, visiblemente emocionado.

Hansi Flick aplaude a la afición antes del Clásico / Valentí Enrich

El análisis del técnico sobre el desarrollo del Clásico fue claro. A pesar de la euforia por el alirón, Flick subrayó la dificultad de batir a un Real Madrid que obligó al Barça a emplearse a fondo en todas las líneas: "Ganar una liga con un Clásico no era fácil, el Madrid es un equipo fantástico, hemos marcado en los momentos clave y hemos defendido muy bien", señaló Flick, destacando la importancia de la solvencia defensiva para frenar el potencial ofensivo de los blancos.

Enormes en defensa

La consecución de esta Liga en el feudo barcelonista cierra una temporada de crecimiento bajo la metodología de Flick. El equipo ha mostrado una evolución física y táctica notable, pero tras el Clásico lo que más se destacó fue la cohesión del grupo. La plantilla se volcó con su entrenador al finalizar el encuentro, conscientes del esfuerzo profesional que supuso para él gestionar un partido de tal magnitud en circunstancias tan adversas.

El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick / Valentí Enrich

Cubarsí-Gerard Martín estuvieron una noche más imperiales. Son seis victorias en siete Clásico con Hansi al mando. Y el Barça iguala en el balance histórico a 106 victorias a su eterno rival. Casi nada.

Ya en la celebración, Flick cogió el micro: "Ha sido un partido duro. Nunca olvidaré este día. Quiero dar las gracias a la plantilla, al presidente y a todo el mundo. A todos los que nos han apoyado. Lo más importante es que estoy muy orgulloso de tener un equipo tan bueno, gracias por esa voluntad de luchar en cada partido 90 minutos. Creo que toca celebrar. Visca el Barça y visca Catalunya".