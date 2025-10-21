Flick: "Claro que somos capaces de ganar en el Bernabéu"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, que el domingo no podrá estar en el banquillo del Santiago Bernabéu por sanción, acabó muy satisfecho el partido contra el Olympiakos, en el que sus jugadores golearon (6-1) tras quedarse el equipo griego con un hombre menos al inicio de la segunda parte.

"Al principio tuvimos algunos problemas, pero merecimos la victoria y estoy feliz. Ellos han jugado muy bien al inicio, nos han presionado y hemos tenido algún problema, pero el gol de Fermín nos ha ayudado mucho. La confianza que te dan los goles es positivo para las próximas semanas", ha explicado el entrenador alemán, que se ha deshecho en elogios hacia Fermín, autor de un 'hat-trick'. "Es sensacional, ha marcado tres goles, el primero muy importante para nuestra confianza. Lo tiene todo, es dinámico y necesitamos su velocidad. Siempre está muy bien ante portería, es muy bueno con balón y sin balón. Nos da lo que necesitamos".

Flick no ha querido entrar a valorar el arbitraje, del que se ha quejado mucho Mendilibar, pero sí ha hablado ya del clásico del próximo domingo. "El resultado nos da confianza para un partido tremendo, muy importante. Las cuatro victorias de la temporada pasada son pasado, pero pienso en positivo y soy optimista. Recuperamos jugadores, claro que somos capaces de ir allí y ganar. Necesitaremos a todo el mundo al máximo nivel", ha puntualizado.

Será importante el rendimiento de Lamine Yamal, que todavía no está al cien por cien tras sus problemas de pubis. "No tiene problemas. Tanto para él como para los otros jugadores es importante la victoria, es importante poder marcar, el domingo será otro Lamine. Siempre ha rendido muy bien en los grandes partidos. No lo dudo", ha dicho el entrenador alemán, que ha dado unos minutos de descanso al de Rocafonda ante el Olympiakos.

También ha alabado el entrenador del Barça a Marcus Rashford. Marcó dos goles en Newcastle y dos más contra el equipo griego para sumar ya cuatro en la Champions. "Ha hecho un buen partido, está teniendo un muy buen rendimiento, es importante en el terreno de juego. No es fácil para él, pero las oportunidades que tiene las marca. Dos goles y un penalti, que para mí es, y otro que le han hecho. Lo que espero de él, lo está dando al cien por cien. Es fantástico tenerlo porque puede jugar en diferentes posiciones, es muy rápido, combina bien,. Con confianza irá creciendo y entendiéndose mejor con sus hombres".

Por último, también buenas palabras para Dro, debutante en Champions. "Ha estado muy bien, en el espacio donde tenía que estar y ha dado la asistencia en el segundo gol. Estoy muy contento de tenerlo porque tiene mucho talento", ha acabado el entrenador alemán del Barça.