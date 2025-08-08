Flick no cierra la puerta a fichar

En el Barça ya intuían que el mes de agosto iba a resultar más movido de lo que se esperaban. El club era conocedor de las posibles ofertas que podían tener determinados futbolistas y, al final, acabó estallando la marcha no deseada de Íñigo Martínez, uno de los puntales defensivos del equipo. La dirección deportiva y Hansi Flick daban ya la plantilla por cerrada ante los problemas económicos de la entidad, pero ahora no se descarta nada. El plan es intentar seguir así hasta el mes de enero, pero Flick no cierra la puerta a una incorporación más siempre que se den las condiciones económicas para materializarla. Están estudiando el mercado por si se diera alguna oportunidad.

El entrenador alemán quería para este curso un extremo y remodelar la portería con un guardameta titular de primer nivel. Los dos objetivos llegaron en el mes de julio y el técnico alemán está muy satisfecho de cómo ha quedado la plantilla. También es cierto que ya desde el principio apuntó la idea de reforzar los laterales teniendo en cuenta el potencial en esa posición de los equipos que aspiran a la Champions y los problemas que tuvo el equipo por las lesiones al final de la temporada pasada.

El Barça sondeó opciones al inciarse el mercado, pero fue imposible competir por jugadores como Frimpong, que acabó en el Liverpool por un dineral y tampoco se decidió apostar por Grimaldo a pesar de que tiene una cláusula de 15 millones de euros para salir del Bayer Leverkusen. Ahora, con la salida de Íñigo Martínez, el equipo podría ir justo de efectivos en esas posiciones y se están estudiando nombres de futbolistas que puedan jugar como centrales o laterales. Y es que ahora, el equipo se ha quedado con cuatro centrales puros y uno de ellos será Eric García, con el que se contaba como lateral derecho. Incluso, Gerard Martín se ha probado como central zurdo durante la pretemporada aunque su posición natural es la de lateral. Un complemento sería ideal para no pasar apuros.

El plan de la dirección deportiva es claro y solo pasa por inscribir a los jugadores fichados esta temporada. Y ahora solo se piensa en eso, principalmente en los porteros para la primera jornada de Liga. El club debe inscribir a Joan García, Szczesny y Rashford, pero también a Marc Bernal y Gerard Martín, que deben tener dorsal del primer equipo por contrato. Todos los esfuerzos económicos van a centrarse en ello y, luego, ya se verá. De hecho, el sueco Bardghji podría quedarse con ficha de filial hasta el próximo mes de enero.

La clave de todo es saber si el Barça vuelve a la regla del 1:1 en los próximos días. En el club blaugrana existe el convencimiento de que será así, por lo que todos los fichajes quedarían inscritos de inmediato y se abriría la posibilidad de incorporar a alguien más, aunque no hay nada decidido. Y es que tanto Deco como Flick no quieren traer parche alguno. Si viniese algún futbolista debe ser alguien contrastado, ya que de lo contrario se apostaría claramente por los jóvenes de la cantera.

Y aquí hay dos nombres que el club deseaba trabajar con más calma, pero que podrían ganar protagonismo en el presente. Se trata de Jofre Torrens, al que se ve como claro lateral del futuro y el central Andrés Cuenca. El club blaugrana quería ir poco a poco con su progresión, pero si la necesidad aprieta es probable que asuman galones este mismo curso. Todo dependerá de si hay lesiones y del rendimiento que tengan los futbolistas defensivos.

El Barça da por cerrado el capítulo de salidas este verano, salvo la de Héctor Fort, Oriol Romeu e Iñaki Peña. Los tres van a encontrar soluciones en los próximos días, pero tampoco se descarta alguna sorpresa más. El mercado va a entrar en ebullición en los últimos días de agosto y el Barça está dispuesto a escuchar propuestas si se trata de cifras importantes. Y todas las miradas están puestas en un centro del campo en el que sí se podría prescindir de algún futbolista porque hay overbooking. Todo abierto, mientras la dirección deportiva sigue recibiendo muchísimos ofrecimientos.