Flick cierra el debate con Araujo

A pesar de que a principios de año renovó con el FC Barcelona hasta el año 2031, Ronald Araujo se encuentra en la lista de posibles salidas de este verano. El central uruguayo ha perdido protagonismo en el equipo, tiene varios pretendientes y una cláusula de rescisión durante los primeros días de mercado apetecible (65 millones de euros, según la 'Cadena SER') y el club blaugrana necesitará traspasar algún futbolista de la plantilla para acometer algún fichaje importante.

Flick, sin embargo, ha dejado muy clara su postura con Araujo de cara a la próxima temporada en la rueda de prensa previa al último partido oficial de la temporada, este domingo en San Mamés contra el Athletic. El entrenador alemán ha asegurado que cuenta con Ronald y ha avisado que le espera en la pretemporada que dará comienzo el próximo 13 de julio.

"Por supuesto que cuento con él, al 100%. Firmó su renovación. Confío en que estará aquí. Ha sido una temporada difícil para él con la lesión, pero ha podido volver. Cubarsí e Iñigo han jugado muy bien, no ha sido fácil sumarse al grupo, pero confío mucho en él para la pretemporada. Estoy seguro que Araujo mejorará muchísimo", ha valorado.

En una línea muy parecida a la de Deco, que en 'RAC1' explicó que no cree que el Barça deba debilitarse con alguna venta importante, Flick dejó entrever que por su cabeza no se plantea la venta de Araujo. Podría ser una buena oportunidad para hacer caja en un contexto delicado con el 'fair play', pero el técnico teutón no pudo ser más claro. Esa opción, al menos de momento, ni la contempla.