Flick explica los detalles de su charla viral con Raphinha

Sin lugar a dudas, una de las imágenes del fin de semana. Ver a Hansi Flick abatido en el banquillo del nouevo Spotify Camp Nou, con la mirada perdida. Su equipo había ganado al Alavés con una gran dosis de sufrimiento. Victoria trabajadísima con gol en el añadido de Dani Olmo para dar tranquilidad. Pero la verdad es que el cuadro azulgrana sigue sin poder gobernar los encuentros. No da con la tecla del año pasado el técnico de Heidelberg, al que se vio frustrado y cabizbajo.

En dicha escena, aparece uno de los líderes del equipo, Raphinha, que se acerca e intenta consolarlo. Mantienen una breve conversación entre susurros. Un momento que se ha hecho viral, sobre el que se ha especulado mucho. El brasileño volvía a ser titular tras superar una lesión importante muscular con dos recaídas incluidas.

LA VERSIÓN DE FLICK

Uno de los focos de la rueda de prensa previa de este lunes al Barça-Atlético era escuchar a Flick haciendo referencia a esa escena durante el transcurso del partido ante el Alavés. "Creo que sería un buen momento para ganar, contra uno de los grandes. Es curioso la imagen de aquel partido. Estaba decepcionado, porque perdimos muchos balones, dos tarjetas rojas en el banquillo... cuando marcamos el tercero, le dieron la roja a Marcus y yo había hablado con él, es mi amigo, es la persona más importante que tengo aquí, y tenía en mi cabeza la conversación. Quise tomar un poco el aire, no quería discutir", eplicaba Flick.

Hansi Flick, en el partido entre el Barça y el Alavés / Dani Barbeito / SPO

"Pero estoy bien, y fuerte para todo lo que depare el club. Estoy muy contento de estar aquí. Es normal que en un partido así se tuerzan las cosas. Estos partidos te afectan, dedicas muchas energías. Pero luego, llego a casa y me relajo. Pero no estaba triste ni pensando en otras cosas. No estamos tan al máximo como el año pasado, pero tenemos potencial y trabajamos para subir el nivel", añadió el técnico de Heidelberg.