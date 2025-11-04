El Flick más cercano antes de la vuelta a la Champions League

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, estuvo muy activo con sus futbolistas en la última sesión antes de viajar a Brujas para afrontar la cuarta jornada de la Champions League. El técnico tenía ganas de conversar con sus futbolistas y mostró su lado más cercano.

Flick saltó al campo después de unos 20 minutos de charla táctica en el interior de la caseta. Mientras, Joan Garcia estuvo siguiendo su plan en solitario para estar de vuelta después del parón internacional, como anunció el propio técnico.

Flick conversó con Lewandowski y Szczesny en la sesión previa al partido de la Champìon League en Brujas / Valentí Enrich

Una vez en el terreno de juego, Flick se detuvo con Lewandowski y Szczesny y estuvieron departiendo durante algunos minutos. Flick quiso comprobar de primera mano el estado anímico de sus futbolistas.

También tuvo un aparte con Marcus Rashford. Flick conversó con el jugador inglés para conocer sus sensaciones antes de un partido importante para encarrilar la clasificación para la fase final de la Champions League.

Un Lamine Yamal animado

Otro futbolista sobre el que estuvo muy encima es Lamine Yamal. Flick bromeó con él en medio de un ambiente muy distendido. Lamine había saltado al campo junto a Fermín entre risas, por lo que el de Rocafonda tiene buenas sensaciones para ir dejando atrás poco a poco sus problemas en el pubis.

Flick conversa con Rashford en el entrenamiento del Barça / Valentí Enrich

El único contratiempo en la sesión fue la marcha de Andreas Christensen, quien se marchó al vestuario después de haber saltado de inicio con el resto del grupo.

Un pequeño inconveniente para un conjunto que ha recuperado la moral con la victoria frente al Elche y confía en volver a vencer a domicilio en la Champions League, como ya hizo en Saint James' Park frente al Newcastle.