Flick, sobre el central: "El mercado está abierto; para Álvaro lo mejor era salir"

Pese a asegurar Hansi Flick en la última rueda de prensa previa antes de medirse al Athletic Club que estaba contento con las piezas que contaba en defensa, en SPORT informamos unas horas después de la salida de Álvaro Cortés del club de forma inmediata.

El central aragonés optaba por abandonar la entidad al conocer que el club azulgrana trabaja para cerrar el fichaje de un central zurdo joven, lo que dejaba muy mermadas sus opciones de tener protagonismo.

El técnico de Heidelberg está más que satisfecho con el rendimiento y puesta en escena de su equipo en este inicio oficial de curso. No solo por las dos victorias, sino sobre todo por las sensaciones y por el hambre mostrada por los jugadores. Sin '9', pero con recursos para suplir esas bajas de Ferran y de Lewandowski y a la espera de si se produce algún movimiento de última hora.

Giro de guion

Volviendo a Cortés, el zaragozano apostaba por seguir en el club azulgrana e intentar dar continuidad a este sueño de jugar en el primer plantel azulgrana tras debutar ante el Alavés el curso pasado. Su buena pretemporada invitaba a pensar en ello, pero los hechos se han desarrollado hacia otra dirección y fichará por el Amberes.

Álvaro Cortés posa con la camiseta del Barça. / FCB

Preguntado en rueda de prensa Hansi Flick, el alemán ha explicado cómo ha vivido este proceso los últimos días: "Es lo que he dicho antes: siempre miramos qué podemos hacer. Hasta el final del mercado será así. Álvaro hizo un paso adelante, pero tenemos que ver todas las situaciones. Para él, a su edad, lo mejor es jugar. Está preparado para hacerlo y podrá mejorar. Aquí no sé si hubiera tenido los minutos para hacerlo. Para su evolución es mejor ir a otro club y ver qué pasa".

Bastante claro Hansi acerca de la situación en la que se encontraba el maño y que no iba a disfrutar del protagonismo que necesita a esta altura de su carrera.

La guinda del mercado

Abría su comparecencia ya el teutón haciendo referencia al mercado y dejando totalmente abierta la puerta a que lleguen más piezas en estas últimas horas: "Por supuesto que estoy contento con el equipo. Deco está haciendo un equipo muy fuerte. No tenemos presión. Deco ha hecho un trabajo fantástico hasta ahora. La calidad en el entrenamiento es máximo y esto es lo más importante. Vamos por buen camino".

Bisiwu se estrenó con el Barça Atlètic / Valentí Enrich

También tuvo tiempo Hansi de hacer referencia a uno de los fichajes de este verano, el belga Jesse Bisiwu. El extremo entrena con la primera plantilla, pero no tiene aún el OK burocrático para jugar y lo está haciendo con el filial: "Está entrenando con nosotros y jugará con el filial. Tiene potencial, pero tiene que llegar a su 100%. Lo está haciendo bien en los entrenamientos, no lo tendrá fácil en este club pero va por el buen camino".

Otro nombre propio, el de Hamza, que todavía no ha jugado minutos en Liga: "No es fácil dar minutos a todos los jugadores. Hizo una pretemporada fantástica y cada día mejora en los entrenamientos. Tiene la actitud correcta, claro que merece jugar. Y jugará. Tenemos que darle minutos y la oportunidad para mostrar sus virtudes en un partido de Liga".

Raphinha y la situación del '9'

Volviendo a lo del '9', el ex del Bayern valoró el papel de Raphinha ocupando ese rol: "El '9' siempre empieza la presión y él lo está haciendo muy bien. Es uno de nuestros líderes y lo está haciendo fantásticamente bien. Es muy importante para nosotros. Puede jugar en esta posición y también lo pueden hacer otros futbolistas como Fermín, que ya lo hizo el otro día".

Valoración del Balón de Oro

Como curiosidad, a Flick le preguntaron sobre la reflexión de Mourinho acerca del Balón de Oro y cuál es su punto de vista: "No es mi trabajo. Tengo un trabajo complicado y no tengo que centrarme en esto. En mi equipo hay buenos jugadores, futbolistas de clase mundial. Para ser honesto, no es algo que me guste. Lo importante es el equipo. No es fácil escoger a un futbolista y darle el premio al mejor, hay mucha calidad en el mundo".