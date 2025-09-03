Flick 'cede' a los canteranos para el Barça Atlètic

Es una grandísima oportunidad para jugadores de 17 o 18 años como Jofre, Dro, Guille o Toni Fernández ejercitarse a diario a las órdenes de Hansi Flick con el primer equipo. Compartir entrenamientos con estrellas de la talla de Frenkie de Jong, Lewandowski, Olmo, Koundé, Pedri y compañía. La intensidad y el altísimo nivel en las sesiones, sin lugar a dudas, es un aprendizaje único y una 'aceleración' del proceso que deben seguir estas jóvenes promesas que se figuean en can Barça. Pero claro, también necesitan competir.

Flick tiene en nómina desde el 14 de julio a estos tres futbolistas. Ni una sola vez se han ejercitado con el Barça Atlètic. Toní sí estuvo en la sesión del pasado sábado, pero finalmente Hansi, al no poder inscribir a Bardghji, se lo llevó a Vallecas para el duelo ante el Rayo. Los tres participaron en el amistoso a puerta cerrada frente al Atlètic Lleida. En este saco podemos meter perfectamente a Guille Fernández, que hasta hace unos días también fue intocable en los entrenamientos con la primera plantilla.

A LAS ÓRDENES DE BELLETTI

Según ha podido saber SPORT, los cuatro participarán en el debut oficial del filial de este próximo domingo ante el Porreres en Segunda RFEF. Si bien hasta ahora no han podido sumar a la causa de Belletti por exigencias del primer plantel, Hansi Flick ha dado luz verde a que todos puedan acumular minutos con el Barça Atlètic.

Jofre posa con su camiseta del debut en La Masia / FCB

Dro, Toni, Jofre y Guille, pese a entrar en varias convocatorias (Guille en dos y el resto en las tres de Liga) con el primer equipo, están casi inéditos. Solo Jofre acumuló minutos en Mallorca. El lateral debutó oficialmente con la primera plantilla y el técnico de Heidelberg le dio 20 minutos. Todos necesitan acumular minutos y rodaje. Flick lo sabe. Y los chicos van locos por jugar y competir.

INCÓGNITA BARDGHJI

De esta forma, a priori a partir del jueves todos estarán ya a las órdenes de Juliano Belletti y completarán tres sesiones junto a sus compañeros en el filial para planificar ese encuentro frente al Porreres que servirá para abrir fuego en la temporada que debe servir para recuperar la categoría y regresar a Primera RFEF. Podría haber sumado también Roony Bardghji, pero al estar convocado con la selección sueca sub'21 no se ha activado esa posibilidad. Ya le irá bien competir con su selección y acumular minutos.