Flick, sin 'castigos' pero zarandeará el once en Montilivi

Montilivi debe ser el escenario para que el Barça se lama las heridas. Es es el objetivo prioritario e indivisible de Hansi Flick, que quiere olvidar cuanto antes el descalabro sufrido hace unos días en el Metropolitano. Una primera mitad que hizo muchísimo daño y destapó las carencias de un equipo que debe emplearse mucho más fondo para ganar solidez y no quedar expuesto tan fácilmente. Eso del bando azulgrana, claro.

En Girona piensan lo contrario, que la visita del vigente campeón de Liga puede ser un punto de inflexión para empezar a cimentar la salvación y no tener que llegar a las últimas jornadas del campeonato doméstico con los deberes por hacer. El cuadro gerundense ve en el derbi catalán el escenario y el contexto ideales para dar un golpe de efecto después de sumar solo dos puntos de los últimos nueve en juego. La permanencia es ahora mismo el ‘Salvaje Oeste’ y los de Míchel deben aprender a desenfundar sus armas.

Días de reflexión

Volviendo al Barça, han sido días de ‘terapia’, de mucho vídeo y mucha charla. Hansi Flick ha aprovechado este pequeño ‘impass’ para intentar corregir errores y hacer ver a los futbolistas que con la intensidad y la puesta en escena del otro día ante el Atlético será imposible conseguir nada. Es así, con primeras mitades con las lagunas y faltas de concentración como la del otro día es impensable aspirar a levantar más títulos.

Hansi Flick, el día después de la dolorosa derrota en la Copa del Rey / FCB

Pese a no enamorar, el Real Madrid de Arbeloa se ha puesto las pilas y acumula ocho victorias seguidas en el campeonato doméstico. El técnico salmantino ha dormido por primera vez (y dos noches seguidas) como líder desde que está al mando del conjunto madridista. Y con ese aliento en el cogote debe el Barça regresar a la fórmula que le valió ser uno de los mejores equipos de Europa el curso pasado. Recuperar la intensidad en la presión, la armonía, el orden.

La línea avanzada

El técnico alemán lo ha repetido por activa y por pasiva, sin estar 100% focalizados y dejar todo sobre el verde el estilo no sirve. El riesgo con la línea tan avanzada se ha vuelto a poner en entredicho después de la zozobra de los primeros 45 minutos en el Metropolitano. La defensa queda muy expuesta y completamente vendida cuando la primera fase de la presión no es efectiva y cuando se pierden balones delicados en el centro del campo. Y hay que insistir mucho en eso, más allá de que hay futbolistas que están por debajo de su nivel y deben reaccionar también.

No tuvimos una buena actitud competitiva, sobre todo en los duelos

Sobre todo a nivel defensivo. Flick fue, de hecho, contundente sobre el día del Atlético con una reflexión a tener en cuenta: “Para mí, el Atlético estaba preparado para la batalla. Fue un partido al nivel de la Champions. En los primeros 45 minutos no tuvimos una buena actitud competitiva, sobre todo en los duelos. Fueron más dinámicos. Quiero ver esto de mi equipo, hoy me ha gustado lo que he visto en el entrenamiento. Debemos trasladarlo al césped mañana. Tenemos que salir adelante, queda mucha temporada y todo es posible si jugamos como un equipo y todo el mundo está al 100%. Tenemos mucha calidad. Las derrotas suceden de vez en cuando, pero es importante cómo reaccionamos a ellas”.

Previa del Girona FC - FC Barcelona de LaLiga 2025/26 / SPORT.es

Cambios

Centrándonos en los cromos, se espera que Hansi Flick realice algunos retoques en el once tras lo que sucedió en Copa. Uno de ellos puede aparecer en el centro del campo. Casadó sería el damnificado para dejar paso a Marc Bernal o a Eric para acompañar a Frenkie de Jong. Y Ronald Araujo podría también ser de la partida, veremos si ocupando ese vacío del de Martorell o por un Koundé que lleva dos partidos muy flojos en defensa. No descartemos que Balde también vea cómo Cancelo o Gerard Martín ocupan su lugar.

Míchel, en el Sánchez-Pizjuán / Raul Caro / EFE

En el Girona no se espera que Míchel haga muchos retoques respecto al partido ante el Sevilla. Arnau podría repetir en la izquierda para intentar parar a Lamine y ante la baja de Álex Moreno. Tsygankov y Bryan Gil en las alas, Vanat arriba e Ivan Martín-Fran Beltrán ocuparían la sala de máquinas.