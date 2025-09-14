Flick castiga a Raphinha por llegar tarde

El año pasado Hansi Flick ya dejó claro que no se casa con nadie. Varios futbolistas sufrieron el código interno en sus carnes. El técnico teutón sentó en un par de ocasiones a Jules Koundé por llegar tarde cuando iba a ser titular. También Héctor Fort sufrió en sus carnes el cumplimiento de las normas impuestas por el entrenador azulgrana.

Era algo que tenía clarísimo Flick cuando aterrizó en el Barça. Para que un vestuario no se desmadre deben existir reglas que no pueden pasarse por alto nunca. Y dar ejemplo con cualquier futbolista de la plantilla que se lo salte. A no ser que se trate de un motivo de fuerza mayor, claro.

TARDE A LA ACTIVACIÓN

La alineación del Barça-Valencia no incluía a Raphinha. El brasileño, que tuvo un regreso muy accidentado después del Bolivia-Brasil, entrenó el viernes por primera vez con sus compañeros. Imaginábamos que podían ir los 'tiros' por el cansancio acumulado, pero, según indica 'RAC1', Hansi lo deja fuera del once por llegar tarde a la sesión de activación previa al partido. El extremo de Porto Alegre iba a ser titular.

Es la cuarta 'víctima' que se cobra el técnico barcelonista por un retraso, ya sea en la sesión previa o a la concentración del equipo. Además de los mencionados Fort y Koundé, también Iñaki Peña se vio afectado por el código interno. Y en su caso fue el 'detonante' de desaparecer de los onces iniciales de Flick, que a partir de ese momento (en las semifinales de la Supercopa de España de Arabia) confió ciegamente en Szczesny bajo palos.