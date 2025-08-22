Flick, 'carpetazo' al mercado de fichajes

Qué día en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ajetreado, cuanto menos. Primero, por la paternidad de Frenkie de Jong. El neerlandés pasó por el túnel de collejas y luego se ejercitó al margen de sus compañeros. Esta semana ha sido atípica a nivel de entrenamientos para el centrocampista, que apenas ha completado una sesión entera y debía recuperar tiempo perdido.

En ese sentido, en rueda de prensa un serio Hansi Flick (entendemos que el tema de las inscripciones empieza a agriarle un poco el carácter) hizo referencia a la situación del tulipán: "Sabéis que no hablo mucho de quién será titular y tampoco lo haré hoy. Frenkie siempre está preparado para salir de titular, pero hoy no quiero hablar de esto. Gavi o Casadó, los dos pueden jugar en esa posición, sí".

Tampoco aparecieron por la Joan Gamper ni Roony Bardghji ni Héctor Fort. El lateral está negociando su futuro y saldrá los próximos días; el escandinavo todavía no está inscrito y necesita rodaje, de ahí que juegue el amistoso del filial (de lo que queda de él) contra el Atlètic Lleida.

LEWY, HASTA ÚLTIMA HORA

Sí estuvo Robert Lewandowski, que se perdió los duelos ante el Como y el Mallorca por molestias en el bíceps femoral y parece estar ya recuperado y listo: "Ya veremos, hemos pensado que en función de cómo pueda ir el partido veremos. Nosotros tenemos varias opciones para el '9'. Ferran marcó un gol y es el mejor argumento para volver a jugar. Pero veremos si es posible que juegue Robert, y si puede le incluiremos".

Materia inscripciones. Delicada donde las haya. Y que está llevando a Hansi por el camino de la amargura. Tras confirmar que no podrá contar con Bardghji para Valencia, hizo referencia a Gerard Martín: "Espero que pueda estar disponible contra el Levante. He hablado con él, es mi trabajo. Mañana veremos qué pasa".

INSCRIPCIONES, CASADÓ Y FERMÍN

En esa línea de poder inscribir y de que se puedan producir salidas, Hansi comentó el caso de Marc Casadó y un posible traspaso: "No, he hablado con el y no quiere irse y yo quiero que se quede, será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores que tenemos ahora. Él nos da confianza y es lo que quiero de él. No es fácil para el entrenador pero necesitamos a todos los jugadores".

Con Fermín, cerrada ya la carpeta hace días, también fue claro: "Sólo puedo repetir lo que he dicho. No quiero perder a ningún jugador ahora. Será una temporada dura y necesitamos jugadores de la calidad de Fermín. Lo hizo muy bien la temporada pasada y en el inicio de esta. Estoy contento con él y quiero conservar a todos los jugadores".

No veo inconveniente en jugar los tres primeros partidos fuera

Inicio atípico de Liga para el Barça, puesto que enlazará los tres primeros encuentros a domicilio después de pedir más margen al organismo que preside Javier Tebas por el Spotify Camp Nou. Aunque todo apunta ahora a que habrá que esperar varios meses más para ver su puesta de largo y que Montjuïc gana enteros: "No lo veo un inconveniente, nos centramos en el siguiente partido, el Levante, y luego nos centraremos en el próximo, es como es y ahora vivo en el presente, y lo más importante es poder cambiar lo que puedes cambiar y no lo que no está en tus manos".

LEVANTE Y GESTIÓN TRAS MALLORCA

Centrándonos en el rival, el Levante, que parece el gran olvidado por todo lo que está sucediendo alrededor del equipo, el preparador de Heidelberg dijo lo siguiente: "Es un equipo con una buena defensa y con también muy buenas transiciones, cuando recuperan balón son muy rápidos y deberemos ir con mucho cuidado, es lo que les he mostrado a los jugadores".

En este sentido, Flick habló sobre la falta de actitud y ambición que detectó en Mallorca y cómo lo ha gestionado: "Sinceramente estamos contentos por ganar 0-3 en Mallorca y conseguir los tres primeros puntos. He sido juagdor y sé lo que pasa en el terreno de juego, pero para mí lo importante es mejorar el nivel en este tipo de partidos, para mí no hay excusas, hay que centrarse en el plan de partido. Se lo dije tras el partido y creo que lo entendieron. No estoy preocupado".