Flick carga contra el árbitro y deja un mensaje: "Ganar la Champions es un objetivo, volveremos"

La eliminación ante el Inter de Milán en semifinales fue un varapalo para todo el Barça, incluyendo a Hansi Flick. Con rostro serio porque el equipo lo tuvo en sus manos, el alemán se encargó de dejar claro un mensaje: este Barça "aprenderá" y "volverá" para intentar ganar la Champions de nuevo.

"Estoy decepcionado, pero no decepcionado con la actuación del equipo. Lo han intentado todo y es como es. Estamos fuera, pero el año que viene volveremos a intentarlo de nuevo e intentaremos hacer a los aficionados y a todo el club felices. El equipo se lo merece todo y lo que quieren es que los fans estén orgullosos. Estamos fuera, pero seguimos", empezó diciendo Hansi Flick una vez finalizado el partido y confirmada la eliminación del Barça.

El conjunto azulgrana estuvo heroico y rozó una de las grandes gestas de la historia de la competición, pero un gol en el tiempo de descuento tiró por tierra todo el trabajo realizado, antes de que el Inter sentenciara la eliminatoria y el pase a la final en la prórroga con un gol de Frattesi.

"Lo que ha pasado es que el Inter también juega y es un gran equipo. Defienden muy bien, tienen muy buenos delanteros, mantienen la pelota, tienen automatismos... No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50/50 era para ellos. Lo dimos todo y ha sido como ha sido", sentenció el técnico alemán sobre el colegiado Marciniak.

"Estamos fuera y estamos decepcionados. Algunas decisiones eran 50/50 y siempre iban para el Inter, pero tenemos que aceptarlo. Estoy muy orgulloso de mi equipo. A veces esto es así, a veces piensas que es un poco injusto, algunas decisiones del árbitro han sido injustas y no han ido para nosotros, pero lo tenemos que aceptar y empezar otra vez de nuevo. Ganar la Champions es uno de nuestros objetivos y volveremos", añadió el técnico.

"Pienso en ello (en el árbitro), pero no quiero hablar tanto de ello porque no es justo para mi equipo. Han hecho un trabajo enorme. Le he dicho lo que pienso al árbitro, pero aquí no le voy a decir", concluyó sobre el árbitro.

Preguntado por el golpe que supone caer en Champions, Flick insistió en su mensaje de que este Barça, lleno de jóvenes, volverá para intentar ganar una competición que se lleva resistiendo en los últimos años: "Aprenderemos. Es una progresión. Queremos seguir aprendiendo. Ahora mismo no tenemos mucho tiempo para entrenar, pero la temporada que viene estaremos de vuelta".

El entrenador azulgrana también dijo que a partir del jueves se centrarán en el importante Clásico de Liga: "Ahora es normal que estemos decepcionados, pero el jueves volveremos a entrenar. He hablado demasiado del árbitro, pero también quiero desearle buena suerte al Inter en Múnich".