Flick se cansa de pruebas con Cubarsí

Diez partidos de temporada 2025/26. Eso es lo que tardó Hansi Flick en decir basta y devolver a Pau Cubarsí a su posición natural: la de central diestro. Pese a que el defensa de l'Estanyol es capaz de actuar en los dos perfiles de la zaga, no es necesario ser un genio de la táctica para ver que, en la derecha, el canterano es mucho más incisivo y decisivo en la salida de balón al hacerlo en pie natural.

La marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudí, no obstante, había dejado al técnico alemán sin un central zurdo natural, un hándicap que había condicionado hasta el partido ante el Girona todas las alineaciones del equipo, siendo Pau el elegido en siete de los diez encuentros (fue suplente en los otros tres) para hacer las funciones del de Ondarroa.

Ante el conjunto de Míchel, sin embargo, Flick puso punto final a los experimentos y apostó por la dupla más en forma de la temporada, es decir, un Cubarsí-Eric Garcia que ya había sido titular en otros partidos como el día del PSG, aunque con el nuevo matiz táctico que envió al de Martorell a izquierda para acomodar la posición natural de Pau.

Pau, un soldado

La posición en el campo, no obstante, nunca ha sido un problema personal para el central, que siempre se ha mostrado predispuesto a jugar dónde el técnico lo considerara más oportuno para ayudar al equipo.

En la entrevista que concedió a SPORT en este último parón de selecciones durante su concentración con España, el propio Pau Cubarsí se pronunció sobre sus nuevas funciones en la zaga culé, condicionado a jugar en la izquierda por las características de sus compañeros y esa ausencia hasta cierto punto traumática por inesperada de Iñigo, al que el catalán no se cansó de alabar: "Iñigo fue un pilar fundamental en el campo y en el vestuario", confesó a este diario.

Sobre su rol en sí, Cubarsí aseguró que las enseñanzas de Iñigo fueron clave para poder adaptarse: "Iñigo me ha enseñado con su experiencia en partidos y acciones. He tenido que pasar a la izquierda y esto no me impide nada. Si el míster quiere que juegue allí, lo haré al cien por cien para ayudar al equipo", aseguró sin poner peros a su situación.