FC Barcelona

Flick cambia los planes para Villarreal

Los blaugrana disputan este domingo el último partido del año en La Cerámica

Flick, en una imagen en la Ciutat Esportiva

Flick, en una imagen en la Ciutat Esportiva / EFE

Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

El Barça, en las previas de los partidos de Liga, ya sean jornadas disputadas en casa o a domicilio, suele llevar a cabo siempre la misma rutina. Entrenamiento matutino a las once y, posteriormente, a la una del mediodía, rueda de prensa de Hansi Flick para atender a los medios. En la Champions suelen producirse algunos cambios porque la propia estructura y organización del torneo lo exige.

Antes del último encuentro liguero del año, el que los blaugrana disputarán en La Cerámica ante el Villarreal este domingo, la previa también será algo distinta. El entrenamiento, normalmente por la mañana, pasará a la tarde, justo después de la comparecencia del técnico alemán, que se mantiene en su horario habitual. La razón de esta modificación está en que, cuando acabe la sesión preparatoria en la Ciutat Esportiva, el equipo se subirá al avión para dormir en tierras castellonenses el sábado por la noche.

El Estadio de la Cerámica es un fortín en el presente ejercicio liguero 2025/26 para el Villarreal CF.

El Estadio de la Cerámica es un fortín para el Villarreal en la Liga / Agencias

Y es que el Barça se enfrenta a los ‘groguets’ a las 16:15 del domingo, un horario que, para evitar cualquier contratiempo, obliga a la expedición a viajar un día antes. De ahí que también el último entrenamiento se haya trasladado a la tarde, antes de iniciar el desplazamiento a Villarreal.

