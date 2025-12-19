Flick cambia los planes para Villarreal

El Barça, en las previas de los partidos de Liga, ya sean jornadas disputadas en casa o a domicilio, suele llevar a cabo siempre la misma rutina. Entrenamiento matutino a las once y, posteriormente, a la una del mediodía, rueda de prensa de Hansi Flick para atender a los medios. En la Champions suelen producirse algunos cambios porque la propia estructura y organización del torneo lo exige.

Antes del último encuentro liguero del año, el que los blaugrana disputarán en La Cerámica ante el Villarreal este domingo, la previa también será algo distinta. El entrenamiento, normalmente por la mañana, pasará a la tarde, justo después de la comparecencia del técnico alemán, que se mantiene en su horario habitual. La razón de esta modificación está en que, cuando acabe la sesión preparatoria en la Ciutat Esportiva, el equipo se subirá al avión para dormir en tierras castellonenses el sábado por la noche.

El Estadio de la Cerámica es un fortín para el Villarreal en la Liga / Agencias

Y es que el Barça se enfrenta a los ‘groguets’ a las 16:15 del domingo, un horario que, para evitar cualquier contratiempo, obliga a la expedición a viajar un día antes. De ahí que también el último entrenamiento se haya trasladado a la tarde, antes de iniciar el desplazamiento a Villarreal.