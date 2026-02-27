Flick no busca excusas con De Jong

El Barça confirmó que Frenkie de Jong sufre "una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha" producida en el entrenamiento del jueves y estará entre cinco y seis semanas de baja. Un golpe muy duro para el equipo pero sobre todo para un Hansi Flick que ve en el neerlandés a una pieza clave para su estilo de juego pese a las críticas recibidas por las actuaciones del capitán culé.

El técnico asume que perderá a su ‘21’ en el primer tramo decisivo de la temporada, con la vuelta de semifinales de Copa ante el Atlético, los octavos de Champions frente al Newcastle y varios partidos de LaLiga en el horizonte antes del parón internacional de marzo.

No obstante, el alemán no se pone presión a la hora de decidir quién ocupará el lugar del centrocampista en la medular ante el Villarreal: "Veremos mañana qué opción tenemos para suplirle. No nos gusta que no pueda jugar, tiene gran calidad. Es mal momento. Hay que aceptarlo. Será una oportunidad para ver jugar a otros", apuntó.

El alemán insistió en evitar poner excusas pese a las bajas en la medular: "Todos los equipos tienen estos problemas. Pero tenemos mucha calidad en el equipo, y distintas opciones. Miro en los que pueden jugar. Me lo planteo así, no pienso en quienes no están. No busco excusas o quejas".

Más allá de las bajas, Flick no abandonó su discurso habitual sobre la gestión de los momentos complicados: "Hay siete partidos hasta la pausa, y nos centraremos en darlo todo", aseguró sobre la mentalidad del equipo en las próximas semanas.

Las alternativas

Sin Frenkie de Jong para el próximo mes/mes y medio y con Pedri todavía entre algodones tras recuperarse la semana pasada de una lesión que le ha tenido un mes fuera de los terrenos de juego, Flick tendrá que ver cómo reorganiza el centro del campo.

En días de máxima presión, el alemán podría volver a optar por la opción más 'segura' y que mejor resultado le ha dado esta temporada, Eric Garcia. No obstante, mover al de Martorell de posición significaría debilitar una defensa en la que la pareja Eric-Cubarsí se había consolidado en los últimos días grandes.

También podría dar la alternativa a Marc Bernal. El canterano cada vez está sumando más protagonismo, incluso a nivel goleador con dos goles en los dos últimos partidos en casa (Mallorca y Levante), aunque desde el cuerpo técnico se quiere ir con cautela con su total de minutos tras la lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada y que le tuvo un año en el dique seco.

Finalmente, Marc Casadó, indiscutible la pasada temporada pero que este curso no ha gozado de la misma confianza por parte del técnico. Siempre cumplidor, el de Sant Pere de Vilamajor está ante unos meses decisivos para su futuro en el club.