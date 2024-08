Flick: "Siempre es bueno empezar así, pero tenemos muchas cosas que mejorar"

Hansi Flick se mostró satisfecho con el triunfo del Barça en Mestalla, pero también exigente con los suyos. El técnico insistió en la importancia de empezar con una victoria para seguir creciendo desde la confianza. "Siempre es bueno empezar ganando tres puntos, pero no ha estado todo bien. En la segunda parte hemos estado mejor que en la primera", subrayó.

Flick tenía claro lo que iba a encontrar el equipo en Mestalla y su diagnóstico estaba claro. "Sabíamos que iba a ser una guerra y que necesitábamos intensidad. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero creo merecimos la victoria. El Valencia ha estado muy bien en la primera parte, pero hemos logrado el empate antes del descanso. En la segunda parte hemos estado mucho mejor", ha insistido.

El alemán también tuvo muy buenas palabras para Lewandowski, un futbolista que ha reivindicado desde que se incorporó en la pretemporada. Ya entonces destacó que lo que había visto que les faltaba en las dos primeras semanas era un futbolista capaz de marcar goles. Y el polaco respondió a lo grande en el debut liguero con dos tantos claves.

"Es un profesional absoluto", empezó diciendo Flick. "Sabemos lo que puede hacer en ataque,pero también ha ayudado en defensa. Tenemos que atacar y defender como equipo. Es muy importante. Cuando jugamos así es bueno para él. Ha marcado dos goles y ha podido jugar en el área que es donde le gusta. Siempre está en el lugar adecuado".

El Caso Gündogan

A Flick le preguntaron por la situación de Gündogan, cuyo futuro a corto plazo no está claro en el Barça. El alemán reconoció que había hablado con el futbolista y no solo del golpe que recibió que le hizo caerse de la lista de convocados. "Como sabéis ha tenido algunos problemas y sintió algunos mareos. Acordamos que se quedara en casa y he hablado con él para ver cómo se sentía, pero lo que nos dijimos queda entre nosotros. Tengo el 'feeling' de que se quedará".

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue el de Lamine, de quien el técnico destacó su talento. "Es un jugador fantástico. No me ha sorprendido que fuera aplaudido en Mestalla. Es un gran jugador y todo el mundo le gusta un jugador así. Y por lo tanto es normal ser aplaudido".

Además, apuntó a las posibilidades que le ofrecen Lamine y Raphinha, en un momento donde necesita soluciones para varias posiciones. "Pueden jugar en varias posiciones y en estos momentos es necesario tener estas soluciones. Estamos focalizados para la siguiente semana. Será un partido duro pero es bueno tener tres puntos para ir al siguiente nivel".