Flick 'bloquea' que los canteranos viajen a Brasil

Competición ilusionante y una oportunidad única la Intercontinental que juega el Barça el próximo 23 de agosto en un escenario tan imponente e histórico como Maracaná. El equipo de Juliano Belletti, como campeón de la UEFA Youth League 2024/25, se ve las caras con el ganador de la última Libertadores sub'20, el Flamengo.

Un título (quizás de los pocos o el último) que no tiene el Barça en sus vitrinas y que afronta este equipo 'improvisado' de Belletti con muchísima ilusión. La expedición saldrá rumbo a Río de Janeiro el martes por la mañana y se quedará hasta el domingo en tierras brasileñas, ejercitándose miércoles, jueves y viernes en la ciudad deportiva del Fluminense.

PODRÍA ARMAR UN EQUIPO IMPARABLE

El roster que podría armar el técnico brasileño convocando a todos los sub'20 que tiene el Barça sería prácticamente imparable. Pero claro, el duelo coincide en día con el Levante-Barça. Y ni por asomo se ha llegado a plantear que Cubarsí, Lamine, Héctor Fort o Bernal viajen a Brasil. Son intocables en el primer equipo.

Toni Fernández celebra su gol ante el FC Seoul / Valentí Enrich

Pero sí se llegó a plantear que lo hicieran Dro, Toni, Guille y Jofre, todos ellos en dinámica con Flick. Pero fue el propio técnico germano hace unos días, según ha podido saber SPORT, quien descartó perder a los cuatro futbolistas toda la semana. Primero, por las inscripciones pendientes. A la incertidumbre por Joan Garcia y Rashford (ya inscritos) hay que sumar las pendientes de Gerard Martín, Bardghji y Szczesny.

VARIOS MOTIVOS

El contexto, entiende el técnico de Heidelberg, no acompaña para desprenderse de estos cuatro chicos que llevan desde el 14 de julio acompañando al grupo y que (por ejemplo en el caso de Jofre Torrents, que jugó más de 20 minutos en Mallorca) están ya sumando y siendo importantes.

Hansi empezó la pretemporada también con Jan Virgili, Landry, Juan Hernández o Ibrahim Diarra, pero tuvo que hacer una primera criba y quedarse con Toni, Guille, Dro y Jofre. No descartemos ver a los cuatro con asiduidad entrando en listas y sumando minutos. Alguno de ellos casi cada semana, seguro.

Flick no quiere perder de vista a Jofre Torrents / Dani Barbeito / SPO

De esta manera, el técnico ermano dejó claro al área deportiva que prioriza tener efectivos durante la semana y no jugar con fuego con el tema de las inscripciones todavía por resolver. Jofre y Dro sí estuvieron con dinámica con el juvenil el curso pasado, sobre todo el lateral. Partícipes de la Youth League ganada y que da pasaporte a jugar esa Intercontinental. Toni y Guille no participaron al estar totalmente centrados en el filial.