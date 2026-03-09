FC Barcelona
Flick: "Bernal está bien para jugar ante el Newcastle"
El canterano tenía unos problemas estomacales de los que se ha recuperado y será de la partida en los octavos de final de la Champions League
Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, habló sobre el estado físico de Marc Bernal y aseguró que está preparado para ser de la partida en el duelo ante el Newcastle de este martes en Saint James' Park. El técnico aprovechó la ocasión para hablar de los más jóvenes, como es el caso de Pau Cubarsí.
Sobre Marc Bernal afirmó que "está bien, está recuperado" y quiso extenderse con los futbolistas que suben de La Masia: "Hablamos de un equipo joven. Lamine, Fermín, Cubarsí... tienen una calidad increíble. Para mí disfrutar de ellos, como mejoran, es increíble. Como 'Cuba' defiende. Está de central y muy metido en los partidos. En Bilbao sacó de banda y fue con una fuerza increíble. Como defensa está al nivel de Lamine. Tiene que mejorar, cuando tenga más rodaje, será brutal. Jugará al nivel más alto que os podéis pensar".
Los elogios hacia los que suben se extendieron también a Marcus Rashford, artífice de la victoria en Newcastle en la 'fase Liga' de la Champions. El técnico dijo sobre el inglés que "Marcus estuvo unos días fuera, ha vuelto y veremos lo que pasa. Es una buena opción."
