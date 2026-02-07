Flick: "Bernal, Casadó, Marqués... La Masia es algo totalmente diferente"

Hansi Flick se marchó satisfecho del Estadi Olímpic tras el 3-0 del Barça ante el Mallorca, una victoria que garantiza a los blaugrana seguir en lo más alto de la clasificación de LaLiga, independientemente de lo que haga el Real Madrid. Un triunfo, además, sin necesidad de penaltis, pese a una acción muy protestada sobre Lamine Yamal. El técnico alemán reconoció que el equipo no estuvo a la altura antes del descanso, pero valoró la reacción tras el paso por vestuarios. “En la primera parte hemos jugado demasiado lento y no con el dinamismo correcto. No estaba contento. En la segunda ha sido mucho mejor y al final tenemos tres puntos más, tres goles a favor y ninguno en contra. En global ha sido un día positivo”, resumió.

Flick explicó que el mensaje al descanso fue claro. “Les pregunté si estaban satisfechos con la primera parte y me dijeron que no. Fue una respuesta muy clara. Les mostramos en qué situaciones tenían que mejorar: el posicionamiento y la velocidad de los pases. No es como queremos jugar, pero tenemos muchos partidos y a veces pasa. Espero que el jueves contra el Atlético veamos otro equipo desde el primer minuto”.

Lamine celebra un gol memorable / DANI BARBEITO

Sobre la sustitución de Lamine Yamal, el entrenador insistió en la necesidad de gestionar esfuerzos. “Tenemos que cuidar sus minutos. Sé que ahora está disfrutando mucho del fútbol, pero en la primera parte tampoco estuvo a su mejor nivel. En la segunda siguió y marcó. Le pregunté si quería cambiarse y me dijo que sí, que estaba de acuerdo”.

Casadó, Bernal y Tommy Marqués

También tuvo palabras para Casadó, titular en el centro del campo. “Tenemos muchos partidos y todos son jugadores fantásticos y profesionales. Hoy teníamos que gestionar minutos, especialmente porque Frenkie no se encontraba del todo bien. Casadó merecía jugar y, para mí, es importante que todos lo den todo, estén en el campo o en el banquillo. Si entrenas al cien por cien, juegas al cien por cien”.

Bernal definió su primer gol con este remate de izquierda / Dani Barbeito / SPO

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el gol de Bernal. “Para él es genial marcar su primer gol con el Barça después de una lesión tan grave. Ha vuelto paso a paso y hoy ha sido un gran día. Habéis visto la reacción del banquillo y cómo celebramos su gol. Fue fantástico y supone un paso más hacia su mejor nivel”. Flick también celebró el debut del joven Tommy, el último talento de la Masia en estrenarse con el primer equipo. “Es nuestra forma de hacer las cosas. Es bueno para el club y para la Masia. Respetamos mucho el trabajo que se hace allí, La Masia es algo totalmente diferente. Tommy tiene mucho potencial y ya se ve en los entrenamientos. Para él ha sido un sueño”.

Marqués, el último debutante de Flick / Dani Barbeito

El técnico destacó su madurez pese a sus 19 años. “Puede jugar en varias posiciones: de 6, de 8, de 10 o incluso como central derecho. Tiene confianza con el balón, juega con la cabeza alta y toma buenas decisiones. Es muy maduro y me recuerda a Frenkie, podría ser su hermano pequeño. Tiene que ir paso a paso, pero esta temporada debe adaptarse a los entrenamientos y la próxima ya veremos: podría ser jugador del primer equipo”. Por último, Flick mostró su desacuerdo con algunas decisiones arbitrales. “No había ninguna razón para amonestarme. Los jugadores del Mallorca estaban demasiado adelantados en la barrera y, además, creo que la falta a Lamine era penalti. Es lo que me ha parecido y es lo que le he dicho”.