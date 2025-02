Flick, sobre Bellingham: "¿'Fuck you' o 'fuck off'? Cualquiera es una falta de respeto"

Tal y como se esperaba, la polémica del partido del Madrid ante Osasuna llegó a la rueda de prensa de Hansi Flick en la previa del partido entre el Barça y el Rayo Vallecano en Liga.

El entrenador alemán fue cuestionado en un de ocasiones por el partido de su rival y, más concretamente, por la expulsión de Jude Bellingham tras decirle 'fuck you', según el acta, a Munuera Montero.

"Sé todo lo que pasó. Fue temprano (el partido del Madrid), así que lo sé bien", empezó afirmando Flick en la rueda de prensa preguntado por si vio el encuentro de los de Ancelotti en El Sadar.

Bellingham, con Munuera Montero tras la expulsión / Associated Press/LaPresse

"Cualquiera es una falta de respeto"

Posteriormente, el tema se centró en la roja directa a Bellingham y el debate entre las dos expresiones, 'fuck you' y 'fuck off'. "A ver, para mí, creo que es una falta de respeto cualquiera. Para mí es una falta de respeto, pero yo no tengo que decidir y creo que no me incumbe. Siempre les digo a mis jugadores que por qué perder el tiempo y desperdiciar la energía para decir según qué cosas a los árbitros por sus decisiones", sentenció el entrenador del equipo azulgrana.

Flick profundizó en ese tipo de actitudes en los partidos y dejó muy clara su visión: "Nosotros tenemos una persona en el campo que tiene todo el derecho de hablar con el árbitro y es el capitán. Hay que aceptarlo. Me gusta el balonmano, en balonmano el árbitro pita, la bola va al suelo y entonces hay que defender".

"No me gusta ese tipo de comportamientos y hoy he insistido a mis jugadores. A fin de cuentas no es bueno para el equipo que te enseñen una tarjeta roja. Nos debilita", concluyó el alemán sobre el tema, confirmando que le ha pedido a los suyos que eviten ese tipo de protestas a los colegiados.

Flick fue preguntado de nuevo por si creía que esa expresión merecía la expulsión, pero el técnico del Barça no quiso entrar de nuevo en el asunto: "Para mí está todo dicho".