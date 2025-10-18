Flick: "La celebración no iba por nadie, pero Gil Manzano no quiso hablar conmigo"

Aliviado y dolido. Frustrado y cansado. La mezcla de sensaciones con la que terminó el agónico triunfo del Barça ante el Girona dejó una imagen desconocida de Hansi Flick, expulsado por doble amarilla por Gil Manzano. La segunda roja desde que es técnico azulgrana y que le impedirá estar en el Clásico.

"El árbitro no quiso dirigirse a mí"

"Para mí, el fútbol es emoción. Hoy hemos ganado gastando mucha energía, más de lo que esperábamos. Al final se trata de eso: emoción pura. Marcar ese gol fue fantástico. La celebración no iba dirigida a nadie, fue simplemente una expresión de tensión, de la manera en que se vive un partido tan intenso", reivindicó Flick después del encuentro.

El técnico alemán confesó que no entendió su expulsión -"yo estaba aplaudiendo a Frenkie"-, pero no quiso incidir más en el hecho de una roja para la que no encontró explicación. "Yo estoy feliz, no fue contra nadie. Intenté hablar con el árbitro, pero él no quiso dirigirse a mí. Se fue por su camino y lo acepté. Es todo lo que puedo decir. Me duele no poder estar al lado del equipo en el Clásico", explicó Flick, quien defendió que no es el estilo del club quejarse de los arbitrajes, en oposición a lo que sucede, por ejemplo, con el Real Madrid.

"No hay oportunidad para recurso. Yo estaba aplaudiendo a Frenkie. Al final, es su decisión. Lo tengo que aceptar", se resignó Flick, a quien la no inclusión de las butifarras en el acta arbitral le librará de una sanción de seis partidos, como habría sucedido en ese supuesto.

"Araujo es un futbolista muy implicado"

"Fue un partido duro, muy importante para el futuro. Para el próximo encuentro nos dará un poco más de confianza. Estoy muy contento por el equipo, es importante para la moral de cara al resto de duelos. Ganar en el último minuto siempre refuerza", explicó Flick, quien encontró una solución insólita para llevarse los tres puntos, metiendo a Araujo en fase ofensiva.

"Estoy muy contento por él, siempre juega con una gran actitud por este club. Le pregunté antes de salir si podía jugar en esa posición y me dijo que sí, que estaba listo. Es un futbolista muy implicado y eso me alegra mucho", defendió Flick, quien considera que el Barça "todavía" tiene mucho por mejorar.

"Es nuestro objetivo: controlar mejor los partidos durante más minutos. Los próximos compromisos son muy importantes, la Champions y el Clásico, y necesitamos a Pedri fresco", argumentó sobre los cambios, que afectaron a hombres clave como Pedri: "Es un jugador clave, lo importante hoy era ganar". Y así sucedió, aunque a costa de perder al alemán para una cantidad de partidos que determinará Competición (hasta cuatro, según lo aplicable por la redacción del acta de Gil Manzano).