Flick-Barcelona: amor a primera vista

Cumplir la sesentena, para muchos y muchas, es sinónimo de una cuesta abajo sin frenos hacia la jubilación. El desgaste de una vida laboral larga y costosa hace mella. Y es un momento de pensar ya en vivir de forma más sosegada, alejarse del estrés y los focos.

Radicalmente lo contrario de cómo le enganchan a Hansi Flick los 60. Hoy, 24 de febrero de 2025, el de Heidelberg celebra su primer cumpleaños como entrenador del Barça. Y el destino ha querido que sea un número tan redondo y especial como el 60.

FÚTBOL EN VENA

No se podría entender la vida del teutón sin el fútbol. Ya ligado a él desde muy joven. Hansi desarrolló una habilidad especial para entender el juego. Para pensar antes que los demás sobre el verde. Gracias a ello (y sin tener un físico especialmente privilegiado para ello), triunfo en el fútbol y pudo jugar en un histórico como el Bayern.

Flick, en su etapa como futbolista / SPORT

Cinco años en los que conquistó cuatro Bundesligas, una Copa y una Supercopa alemanas, todo ello jugando como centrocampista con el rol de pivote ofreciendo una gran inteligencia táctica y una excelente visión de juego. Luego pasó por el Colonia y terminó su carrera en el Bammental, donde inició también su periplo como entrenador. En la banda y desde detrás de la barrera era donde iba a explotar más y mejor sus virtudes.

LA OPORTUNIDAD DEL BAYERN

Paralelamente, le acompañó en todo momento su esposa Silke (se conocieron de adolescentes). Figura clave a lo largo de su trayectoria. Del Bammental saltó al Hoffenheim, de ahí al Salzburgo. Pasó por los despachos de la selección germana. Hasta que tocó el cielo con el Bayern. Relevó a Niko Kovac y en tiempo récord aupó a lo máximo al cuadro bávaro. La mejor temporada de su historia con ese mítico sextete. Tras pasar por el banquillo de la ‘Mannschaft’ (sin éxito ni paciencia por parte de los dirigentes), descanso. Aguardando la oportunidad de su vida.

Flick, junto a Laporta en su presentación / FCB

Se quedó con la miel en los labios en abril, cuando el Barça ratificó a Xavi de forma inesperada. Hansi Flick incluso había contactado personalmente con algún jugador de la plantilla del Barça para informarle de que se convertía en su nuevo entrenador. No fue así. El destino quiso que, meses después, el tren le volviera a pasar. El Barça era la oportunidad de su vida y llevaba tiempo imaginando cómo sería su etapa al frente del club azulgrana. Una reunión con Deco en Londres lo selló todo.

DEBERES HECHOS DE ANTEMANO

Antes de aterrizar en Can Barça, llevaba meses ‘haciendo los deberes’. Conocía a los chicos de la cantera, había hecho un máster avanzado de ese ADN y esa filosofía única en el mundo. Y lo cierto es que eso hizo que su adaptación y, en consecuencia, el rendimiento del equipo fueran óptimos. Fue empezar a competir y la maquinaria del germano se engrasó de forma asombrosa.

El técnico alemán habló sobre Deco en rueda de prensa / Twitter

Amante de la charla individual y el trato cercano con el jugador, a sus 59 años (ahora 60) arrancaba con la ilusión de un entrenador novel, pero con el saco de experiencias necesario para el cargo. Y con el bagaje de haber tratado con un vestuario repleto de estrellas como lo fue el del Bayern. Y lo es el de este Barça. Y una extrema juventud. Como comentábamos, uno de los hándicaps a tener en cuenta. No es lo mismo la labor psicológica con perfiles veteranos y asentados que con la irreverencia (y, a menudo, la impaciencia) de un chico de 17, 18, 19 o 20 años. Algo que abunda en el vestuario que maneja.

LA IMPORTANCIA DEL FÍSICO EN SU IDEA

Uno de los ‘clicks’ que ha logrado a lo largo de estos meses, en el aspecto físico. Primordial aguantar la totalidad del partido a una alta intensidad. Muy ligado a su propuesta. A esa línea adelantada, esa presión asfixiante y armónica. Sin una buena condición física, todo se desmorona. Y ahí ha conectado especialmente bien con Julio Tous, una de las nuevas incorporaciones para liderar la preparación física.

Y nos salimos del apartado deportivo para entrar en cómo ha encajado Hansi en la urbe barcelonesa. Podríamos decir que ha sido una especie de ‘flechazo’. Saborea cada momento. Cada paseo. Cada uno de sus rincones fetiche.

Comentábamos hace un par de meses en SPORT un poco su rutina. El técnico desayunana cuando aún no ha salido el sol en un bar cercano a su domicilio y suele ser el primero en llegar a la Ciudad Deportiva. A eso de las 7:00-7:30 de la mañana. Flick cena a media tarde y después le gusta perderse por la zona alta de Barcelona, donde ha alucinado con el arrope recibido por parte de los aficionados.

RINCONES FAVORITOS

Ubicado en la zona del Turó Park (donde no es extraño verlo paseando con su mujer), descubrió restaurantes que le fascinan, como Can Ugal, Casa Petra, Gaudim. Por ejemplo, después del partido que el Barça ganó ante el Girona en Montilivi fue a ‘celebrarlo’ tomando una cerveza en el Sandor de Sant Gervasi. También ha ido al Sushi 99 (invitó allí a su staff). También se le ha visto por el Bar Milagros. Un amante de la gastronomía local y un amor a primera vista con la capital catalana.

A veces los sueños se hacen realidad...uno de ellos era entrenar al Barça

¿Y qué valoración hace Flick de en qué momento le cogen los 60? ¿Se esperaba estar entrenando al Barça un tiempo atrás a estas alturas? “En mi vida normalmente pienso en las situaciones, en lo que haré. Para ser honesto, a veces lo sueños se hacen realidad. Y uno de ellos era entrenar al Barça. Puedo decir que a veces lo hago. Para mí es increíble, me gusta la ciudad, Barcelona es fantástica. Me gusta la comida, el sol. Me encanta lo que veo aquí. A los jugadores les gusta mucho entrenar y el fútbol. Este equipo es fantástico, los jugadores son únicos. De verdad, es como un sueño hecho realidad”.

TRATO EQUITATIVO

Y regresando un poco a su método, Hansi tiene algo clarísimo. El trato igualitario a la plantilla. Y el respeto absoluto, común e innegociable de un código ético. En el que, como ha demostrado ya varias veces, la puntualidad es esencial. Koundé se ha quedado ya más de dos veces fuera del once por llegar tarde. Y a Iñaki le costó muy caro en Arabia. En definitiva, unos 60 que llegan con ilusión de uno de 30 o 40 que empieza a dirigir pero con la piel del lobo que ya está curtido.