Flick: "Este Barça nunca se rinde"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, se mostró orgulloso de sus futbolistas y de por fin "haber ganado uno de los tres partidos al Atlético de Madrid". El técnico entendió que "fue un partido increíble, una locura, con unos últimos 20 minutos muy buenos".

El alemán valoró la remontada, si bien matizó que "en el primer tiempo también jugamos bien. En la segunda parte después de dos goles en contra, mostramos la mentalidad de que nunca nos rendimos. Después del primer gol, se abrió la esperanza. Estoy feliz por el equipo, el club y la afición".

Entre los jugadores, Flick habló de Ferran Torres de quien dijo que "es fantástico, cuando damos la alineación tenemos muchos jugadores para elegir. Ferran entrena muy bien, a gran nivel y es en lo que creemos. En el trabajo al cien por cien de todos los futbolistas en los entrenamientos".

En cuanto a las opciones para la Liga, el técnico fue cauto y señaló que "vamos a hacer lo máximo y lucharemos hasta el final para ganar la Liga, queda un camino largo". De todos modos, el míster reiteró que "son tres puntos muy importantes que nos hacen felices, estamos en la cabeza de la tabla, pero lo mejor son las sensaciones que tenemos".

"El parón es muy bueno"

Flick valoró el mérito de jugar "contra el Atlético, con dos goles por delante y remontar en 20 minutos es muy importante. Demuestra que el equipo cree en lo que hace. Estamos en una muy buena situación. El parón es muy bueno y estoy feliz por los jugadores que podrán descansar".

Su clave fue tan sencilla como antiguo es el fútbol: "Entrenamos como jugamos, los jugadores lo dan todo en las sesiones y se ve en el campo, tienen mucha confianza. No puede haber reproches a este equipo. Ponen mucha pasión en todo lo que hacen".

Flick, sentado en el banquillo del Metropolitano / Valentí Enrich / SPO

También fue preguntado sobre la posible fecha del partido aplazado ante Osasuna, suena el 27 de marzo, pero el técnico no disipó las dudas. "No sabemos cuando jugaremos contra Osasuna, se está hablando, pero no se puede decir nada".

"Lamine Yamal ha estado increíble"

De la racha goleadora rota en la Liga por Lamine Yamal, el técnico indicó que "ha hecho otro increíble encuentro. Tiene la calidad para hacer goles y lo ha demostrado como otra veces. Tuvo mucha energía en el mano a mano y en sus intentos de desborde".

El segundo gol del Atlético vino precedido por unas manos de De Paul, algo que "hemos hablado con el árbitro, pero hemos creído pese a todo. Lewy ha marcado y hemos seguido hasta remontar".

Flick subrayó que "hemos tenido mucha posesión, con ocasiones de gol, no marcamos en el primer tiempo por algunos fallos, pero al final me queda cómo hemos vuelto, creyendo en nuestro estilo. Es algo muy bueno. Todo el equipo y el staff estamos felices. El ambiente es muy bueno en el vestuario. Somos una familia y esto significa mucho para mí. Es increíble cuando sientes como entrenador lo que estoy viviendo. Es fantástico. Amo trabajar por este club. Los jugadores están muy conectados entre ellos".

Para finalizar, el míster no quiso comparar esta temporada con la que lo ganó todo con el Bayern. "Es un largo camino, la situación de cómo jugamos y la confianza es muy buena. No diré que es similar a lo que me pasó con el Bayern de Múnich. Es distinto. Hubo el coronavirus, fue un contexto muy diferente, aunque la sensación es muy buena y podemos sacar conclusiones positivas. Es un camino largo y lo intentamos todo para tener más confianza".