Flick: "Este Barça no le tiene miedo a nada"

Hansi Flick apareció en la sala sonriente, con un ligero bronceado y bromeando con algunos fotógrafos. Son momentos felices para el Barça y un Hansi Flick que parece estar disfrutando de un cargo que agrió a algunos de sus predecesores.

La posibilidad de un triplete ya atraviesa todo el relato del entorno del Barça, a pesar de la insistencia de Flick en ser prudente.

"Yo quiero ganar los partidos, nuestro objetivo es jugar 15 partidos más. Eso es lo que sueño: jugar 15 partidos más. Significaría una gran temporada". Flick se ha convertido en el líder del Barça más estimulante de las últimas temporadas, pero siempre trata de salir del foco.

"No me gusta hablar de mí. Tengo un gran equipo a mi alrededor, con expertos que me ayudan mucho, para aplicar la idea idónea de fútbol. Yo sólo intento ayudar a los jugadores y es fantástico cómo el equipo está mejorando. Ya se ve la atmósfera que hay en el vestuario. Es fantástico".

La mentalidad

El Barça se está mostrando como un equipo particularmente valiente, a pesar de la juventud de la plantilla. Sobre esta cuestión, el técnico destacó también el trabajo del día a día. "Este equipo no tiene miedo. Yo creo que los jugadores son muy atrevidos... eso no es suerte, es trabajar y esforzarse", empezó diciendo.

"Los jugadores tienen una actitud fantástica con buena mentalidad, los más veteranos y los más jóvenes. Debemos pensar en dar el 100% y si jugamos como un equipo es fantástico. Lo estamos haciendo en los últimos meses. Todos están dándolo todo en los entrenamientos, los que están en el banquillo... Todos. Es un gran paso hacia los éxitos".

Flick también se refirió a la mejora en el juego y en qué aspectos cree que puede seguir creciendo. El alemán destacó sobre todo cómo han mejorado con balón.

"La imagen que dio el equipo ante el Atlético fue muy buena. El estilo con el que jugamos con balón fue increíble. Por supuesto que podemos mejorar e hicimos algunos errores pero es cierto que hemos mejorado mucho. Tenemos la calidad para ganar partidos pero mañana será difícil".

Para el alemán es clave minimizar los errores no forzados para competir en los grandes partidos. "Cuando tenemos la posesión de balón, vemos el ritmo fantástico pero muchos equipos saben cómo emplear los errores cuando tenemos el balón. Por eso hay que concentrarse en eso y eliminar las opciones para el rival. No es nada más. A veces podemos conceder muchos espacios para las contras y es lo que queremos eliminar".

Rotaciones ante el Betis de Pellegrini

El técnico alemán también dejó entrever que habrá cambios porque el calendario no da tregua. "Tenemos que ir manejando todo este tema con tantos partidos que tenemos. Es normal. Hablé con los expertos y decidimos juntos lo que hay que hacer y cuántos minutos pueden jugar cada partido. No miramos a Dortmund aún sino al Betis. Debemos tener piernas frescas mañana en el césped".

Enfrente estará un Betis que ha crecido mucho en las últimas semanas y llegará con la máxima ambición. "Será un partido duro. Ya nos hemos enfrentado dos veces y deberemos dar el máximo. Debemos concentrarnos en recuperarnos bien y buscar la victoria".

Flick destacó el papel de Pellegrini para el salto de los últimos encuentros. "Pellegrini está haciendo un gran trabajo. Es un fantástico y experimentado técnico. Tiene nuevos jugadores como Antony, cómo está jugando tras llegar del Manchester United, y el equipo está jugando muy bien".