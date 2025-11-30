Flick y el Barça, indignados con el arbitraje ante el Alavés

El Barça y, en especial, el cuerpo técnico del Barça acabó indignado con la actuación arbitral en el encuentro ante el Alavés. Creen que se perjudicó al equipo y, sobre todo, que no se fue justo en las expulsiones de sus colaboradores José Ramon de la Fuente y Marcus Sorg. En este caso culpan directamente al cuarto árbitro por no tener el diálogo suficiente en una situación de máxima tensión. Flick no entiende la animadversión que hay hacia él y a su cuerpo técnico ya que encadenan varias expulsiones que consideran incomprensibles.

El colegiado del encuentro Miguel Ángel Ortiz no tuvo demasiados problemas en el encuentro ya que no hubo demasiadas faltas, pero sí que tuvo incidencia en alguna decisión polémica. Molestó mucho que no fuera a revisar un posible penalti sobre Lamine Yamal, que dejó tocado al futbolista sobre el césped. Las imágenes demuestran que hubo contacto aunque la intensidad del mismo era valorable. En todo caso, esa acción se debió revisar porque, además, se dio en un momento decisivo del partido.

El banquillo del Barça se fue calentando con otra posible acción de penalti, en este caso sobre Dani Olmo, que tampoco se revisó y se llegó a la parte final del choque con el partido abierto y muchos nervios porque el Alavés estaba atacando. Flick y su cuerpo técnico son conscientes de que el equipo no pasa por su mejor momento físico y anímico, por lo que priorizaban una victoria por encima del buen juego en esta jornada. Tocaba templar los ánimos. Y fue en esos momentos de tensión cuando llegaron las dos rojas al banquillo, que obligarán a Flick a estar prácticamente solo en el banquillo ante la visita del Atlético.

Flick estaba visiblemente molesto por lo que había sucedido y también, evidentemente, por el sufrimiento por el resultado en un partido que debió resolverse antes. El entrenador ya salió muy enfadado por el juego del equipo ante el Chelsea y también lo hizo ante el Alavés a pesar de la victoria. El entrenador tiene el diagnóstico hecho y tiene claro que el equipo se vendrá arriba, pero ahora lo están pasando mal y esperan llegar a la fase decisiva de la temporada con opciones en todos los títulos.